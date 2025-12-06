23
لبنان
رسالة حاسمة من اورتاغوس للمسؤولين: لا تنازل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-12-2025
|
02:15
A-
A+
ابلغت الموفدة الأميركية
مورغان اورتاغوس
جميع المسؤولين الذين التقتهم مع وفد السفراء الاعضاء في مجلس الامن ، ان المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم" لا تعني مطلقاً التنازل عن مطلب سحب السلاح من "
حزب الله
" بل ان التلازم بين تقدم المفاوضات وقرار الحكومة حصرية السلاح قائم وهو من اسس خيار المفاوضات .
المصدر:
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
