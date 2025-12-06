Advertisement

لبنان

رسالة حاسمة من اورتاغوس للمسؤولين: لا تنازل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-12-2025 | 02:15
ابلغت الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس جميع المسؤولين الذين التقتهم مع وفد السفراء الاعضاء في مجلس الامن ، ان المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم" لا تعني مطلقاً التنازل عن مطلب سحب السلاح من "حزب الله" بل ان التلازم بين تقدم المفاوضات وقرار الحكومة حصرية السلاح قائم وهو من اسس خيار المفاوضات .
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مورغان اورتاغوس

مورغان اورتاغو

حزب الله

مورغان

كاني

"خاص لبنان24"

