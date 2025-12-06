المفتي عبدالله: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلّب تكاملاً وطنياً صادقاً

Advertisement

وتناول اللقاء المستجدات السياسية والاجتماعية على الساحة وما تفرضه من مسؤوليات وطنية ودينية واجتماعية.وأكد المفتي عبدالله أن يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب تكاملاً وطنياً صادقاً وتلاقي الإرادات السياسية بعيداً عن السجالات، منوّهاً بالمواقف الأخيرة للرئيس التي شدّد فيها على "ضرورة إنقاذ الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها وفق ثوابت الحوار والتفاهم". واعتبر أن "النهج الذي يدعو إليه يمثّل قاعدة صلبة لإعادة انتظام الحياة السياسية، وصون السلم الأهلي، وتثبيت منطق الدولة ومؤسساتها".وفي سياق متصل، دعا عبدالله إلى الاستفادة من زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، لما تحمله من رسائل دعم للحوار بين أتباع الأديان، وتعزيز قيم العدالة والعيش المشترك. وشدد على أن ظهور لبنان أمام العالم بصورة موحدة يعزز حضوره ودوره التاريخي كجسر تلاقٍ روحي وثقافي.كما أسف لاستمرار معاناة القاطنين في الجنوب ومحيط المناطق الحدودية بسبب منع العدو لهم من العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم، مؤكداً أن "هذا العدوان المتواصل يفاقم الأزمات الإنسانية، ويحتاج إلى موقف دولي حازم يضمن حق الناس الطبيعي في العيش بأمان في أرضهم".واختتم المفتي عبدالله محذراً من استثمار الأزمات في الصراعات الداخلية، وقال: "لبنان لا يُبنى إلا بتضافر الجهود، واحترام التعددية، وتمسّك كل بثقافة الحوار، لأن مستقبل وطننا أهم من كل الحسابات الضيقة".