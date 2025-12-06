تعاون ثلاثي لحماية الطيور المهاجرة وتعزيز المحميات الطبيعية في لبنان

Advertisement

وقعت اتفاقية تعاون وشراكة ثلاثية بين الطبيعية (Horsh Ehden Nature Reserve) ممثلة بمديرتها ساندرا الكوسا سابا وجمعية تنمية ، ممثلة برئيسها (Development Without Borders Association) والجمعية للعناية بالطيور المهاجرة (Lebanese Association for Migratory Birds) ممثلة برئيسها .تهدف الاتفاقية الى تعزيز الجهود المشتركة في حماية الطيور المهاجرة وصون التنوع البيولوجي ودعم عمل المحميات الطبيعية في . وتنص الاتفاقية الثلاثية الموقعة على تخصيص نسبة من عائدات بيع مجموعة من المنتجات المصممة ضمن المبادرة لصالح حماية الطيور المهاجرة ونشاطات محمية حرج . وتتضمن الأطراف الثلاثة بالتعاون في المبادرات التوعوية والإعلامية التي تسهم في تعزيز الثقافة البيئية وتشجيع المجتمعات المحلية على دعم حماية الطبيعة. وهذه الاتفاقية تعمل أيضاً على تخصيص جزء من عائدات المنتجات المصممة ضمن المبادرة لتمويل النشاطات البيئية وحماية الطبيعة في لبنان.