21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعاون ثلاثي لحماية الطيور المهاجرة وتعزيز المحميات الطبيعية في لبنان
Lebanon 24
06-12-2025
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت اتفاقية تعاون وشراكة ثلاثية بين
محمية حرش إهدن
الطبيعية (Horsh Ehden Nature Reserve) ممثلة بمديرتها ساندرا الكوسا سابا وجمعية تنمية
بلا حدود
، ممثلة برئيسها
سامر فتفت
(Development Without Borders Association) والجمعية
اللبنانية
للعناية بالطيور المهاجرة (Lebanese Association for Migratory Birds) ممثلة برئيسها
ميشال صوان
.
Advertisement
تهدف الاتفاقية الى تعزيز الجهود المشتركة في حماية الطيور المهاجرة وصون التنوع البيولوجي ودعم عمل المحميات الطبيعية في
لبنان
. وتنص الاتفاقية الثلاثية الموقعة على تخصيص نسبة من عائدات بيع مجموعة من المنتجات المصممة ضمن المبادرة لصالح حماية الطيور المهاجرة ونشاطات محمية حرج
إهدن
. وتتضمن
التزام
الأطراف الثلاثة بالتعاون في المبادرات التوعوية والإعلامية التي تسهم في تعزيز الثقافة البيئية وتشجيع المجتمعات المحلية على دعم حماية الطبيعة. وهذه الاتفاقية تعمل أيضاً على تخصيص جزء من عائدات المنتجات المصممة ضمن المبادرة لتمويل النشاطات البيئية وحماية الطبيعة في لبنان.
مواضيع ذات صلة
انتخاب اللجنة التنفيذية لإدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية
Lebanon 24
انتخاب اللجنة التنفيذية لإدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية
06/12/2025 17:20:45
06/12/2025 17:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون ثلاثي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات البحرية والتكنولوجية
Lebanon 24
تعاون ثلاثي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات البحرية والتكنولوجية
06/12/2025 17:20:45
06/12/2025 17:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماعات تعاون ثلاثي في عمّان لبحث البنية التحتية للطاقة بين الأردن ولبنان وسوريا
Lebanon 24
اجتماعات تعاون ثلاثي في عمّان لبحث البنية التحتية للطاقة بين الأردن ولبنان وسوريا
06/12/2025 17:20:45
06/12/2025 17:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة
Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة
06/12/2025 17:20:45
06/12/2025 17:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
horsh ehden nature reserve
الجمعية اللبنانية
محمية حرش إهدن
ميشال صوان
اللبنانية
سامر فتفت
بلا حدود
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء
Lebanon 24
خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء
10:17 | 2025-12-06
06/12/2025 10:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من العسكري
Lebanon 24
سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من العسكري
10:10 | 2025-12-06
06/12/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
09:59 | 2025-12-06
06/12/2025 09:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
Lebanon 24
اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
09:36 | 2025-12-06
06/12/2025 09:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتعال سيارة في السعديات.. والسبب؟
Lebanon 24
اشتعال سيارة في السعديات.. والسبب؟
09:36 | 2025-12-06
06/12/2025 09:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:17 | 2025-12-06
خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء
10:10 | 2025-12-06
سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من العسكري
09:59 | 2025-12-06
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
09:36 | 2025-12-06
اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
09:36 | 2025-12-06
اشتعال سيارة في السعديات.. والسبب؟
09:31 | 2025-12-06
في منشور.. أدرعي يرد على سعيد: إسرائيل لا "تبعبع"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 17:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 17:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 17:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24