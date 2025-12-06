Advertisement

لبنان

تعاون ثلاثي لحماية الطيور المهاجرة وتعزيز المحميات الطبيعية في لبنان

Lebanon 24
06-12-2025 | 08:29
وقعت اتفاقية تعاون وشراكة ثلاثية بين محمية حرش إهدن الطبيعية (Horsh Ehden Nature Reserve) ممثلة بمديرتها ساندرا الكوسا سابا وجمعية تنمية بلا حدود، ممثلة برئيسها سامر فتفت (Development Without Borders Association) والجمعية اللبنانية للعناية بالطيور المهاجرة (Lebanese Association for Migratory Birds) ممثلة برئيسها ميشال صوان.
تهدف الاتفاقية الى تعزيز الجهود المشتركة في حماية الطيور المهاجرة وصون التنوع البيولوجي ودعم عمل المحميات الطبيعية في لبنان. وتنص الاتفاقية الثلاثية الموقعة على تخصيص نسبة من عائدات بيع مجموعة من المنتجات المصممة ضمن المبادرة لصالح حماية الطيور المهاجرة ونشاطات محمية حرج إهدن. وتتضمن التزام الأطراف الثلاثة بالتعاون في المبادرات التوعوية والإعلامية التي تسهم في تعزيز الثقافة البيئية وتشجيع المجتمعات المحلية على دعم حماية الطبيعة. وهذه الاتفاقية تعمل أيضاً على تخصيص جزء من عائدات المنتجات المصممة ضمن المبادرة لتمويل النشاطات البيئية وحماية الطبيعة في لبنان.
horsh ehden nature reserve

الجمعية اللبنانية

محمية حرش إهدن

ميشال صوان

اللبنانية

سامر فتفت

بلا حدود

التزام

