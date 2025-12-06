Advertisement

لبنان

على أوتوستراد البالما.. طفل سقط داخل "ريغار مكشوف"

Lebanon 24
06-12-2025 | 13:05
تعرّض الفتى "م.م" البالغ من العمر 15 عامًا، لحادث سقوط داخل ريغار مكشوف جانب الطريق على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس أثناء عبوره، حسب مندوبة "لبنان24".
وأسفر الحادث عن إصابة واضحة في قدمه، حيث بادر فريق من الصليب الأحمر اللبناني إلى إسعافه ونقله إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.
