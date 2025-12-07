22
لبنان
خوفًا من استغلال الحزب للعواصف والضباب.. تمرين عسكري إسرائيلي على حدود لبنان
Lebanon 24
07-12-2025
|
03:19
A-
A+
أعلن الجيش
الإسرائيلي
أنه سيُجري الأحد تمريناً عسكرياً في مزارع
شبعا
وجبل الشيخ قرب الحدود مع
لبنان
، يتخلله نشاط مكثف للقوات والآليات وسماع أصوات انفجارات، مؤكداً للإسرائيليين أن هذه الأصوات لن تكون نتيجة حدث أمني.
ونقلت صحيفة "
معاريف
" عن مصدر عسكري أن الهدف هو رفع الجهوزية واليقظة لدى القوات في المنطقة، في إطار الاستعداد لاحتمال استهدافها من قبل
حزب الله
، خصوصاً بعد اغتيال
القائد العسكري
في الحزب هيثم
علي الطبطبائي
في 23 تشرين الثاني الماضي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبحسب الصحيفة، يأخذ الجيش الإسرائيلي في الحسبان أن العواصف والضباب قد يتيحان ظروفاً مناسبة لمحاولة عناصر حزب الله تنفيذ هجوم في المناطق الجبلية، لذلك يُجرى التمرين تحديداً في
جبل الشيخ
ومزارع شبعا.
