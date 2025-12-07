خوفًا من استغلال الحزب للعواصف والضباب.. تمرين عسكري إسرائيلي على حدود لبنان

أعلن الجيش أنه سيُجري الأحد تمريناً عسكرياً في مزارع وجبل الشيخ قرب الحدود مع ، يتخلله نشاط مكثف للقوات والآليات وسماع أصوات انفجارات، مؤكداً للإسرائيليين أن هذه الأصوات لن تكون نتيجة حدث أمني.

ونقلت صحيفة " " عن مصدر عسكري أن الهدف هو رفع الجهوزية واليقظة لدى القوات في المنطقة، في إطار الاستعداد لاحتمال استهدافها من قبل ، خصوصاً بعد اغتيال في الحزب هيثم في 23 تشرين الثاني الماضي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وبحسب الصحيفة، يأخذ الجيش الإسرائيلي في الحسبان أن العواصف والضباب قد يتيحان ظروفاً مناسبة لمحاولة عناصر حزب الله تنفيذ هجوم في المناطق الجبلية، لذلك يُجرى التمرين تحديداً في ومزارع شبعا.