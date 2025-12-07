Advertisement

لبنان

الاسمر شكر لرئيس الحكومة رعايته وثقته بمرفأ بيروت وادارته الجديدة

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:47
شكر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام رعايته وثقته بمرفأ بيروت وادارته الجديدة  لهذه المرحلة الصعبة والتي تجلت بالحضور الى المرفأ لتهنئة الرئيس المدير العام مروان النفي وترؤسه لجلسة مجلس الإدارة بعد جولة في المرفأ اضطلع فيها على الكواشف الضوئية التي جهزت حديثاً.
جاء ذلك في زيارة قام بها رئيس الإتحاد الى النفي للاطلاع على الدراسات والمخططات التوجيهية للمرفأ التي من المتوقع ان تنقله نقلة نوعية وتحقق مضاعفة في الإيرادات وتصنفه "مرفأ للتحدي والتطور" في ظل ما يطرح من مشاريع لربط ميناء حيفا بدول الخليج العربي أو لجهة تنفيذ قناة الملك سلمان التي ستربط بحر الخليج العربي بالبحر الأحمر عبر صحراء الربع الخالي.

وهنأ الأسمر النفي بسعيه الدؤوب والمتواصل خلال ساعات طويلة من العمل المرفئي المتواصل ورعايته للموظفين والعاملين والعمال ضمن منطوق عقد العمل الجماعي وتنسيقه المستمر والفعال مع إدارة الجمارك وحرصه على إقامة جهاز أمني موحد.

وطلب الأسمر من الجميع دعم النفي مع مجلس إدارته ومستشاريه ليتمكن من العمل والإنتاج بعيداً عن أجواء الاتهامات والتشكيك التي تؤدي إلى عدم الاستقرار وتراجع الأعمال.
