الاسمر شكر لرئيس الحكومة رعايته وثقته بمرفأ بيروت وادارته الجديدة

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة لرئيس الحكومة الدكتور رعايته وثقته بمرفأ وادارته الجديدة لهذه المرحلة الصعبة والتي تجلت بالحضور الى المرفأ لتهنئة الرئيس مروان النفي وترؤسه لجلسة بعد جولة في المرفأ اضطلع فيها على الكواشف الضوئية التي جهزت حديثاً.جاء ذلك في زيارة قام بها رئيس الإتحاد الى النفي للاطلاع على الدراسات والمخططات التوجيهية للمرفأ التي من المتوقع ان تنقله نقلة نوعية وتحقق مضاعفة في الإيرادات وتصنفه "مرفأ للتحدي والتطور" في ظل ما يطرح من مشاريع لربط ميناء حيفا بدول العربي أو لجهة تنفيذ قناة التي ستربط بحر الخليج العربي بالبحر الأحمر عبر صحراء الربع الخالي.وهنأ الأسمر النفي بسعيه الدؤوب والمتواصل خلال ساعات طويلة من العمل المرفئي المتواصل ورعايته للموظفين والعاملين والعمال ضمن منطوق عقد العمل الجماعي وتنسيقه المستمر والفعال مع إدارة وحرصه على إقامة جهاز أمني موحد.وطلب الأسمر من الجميع دعم النفي مع مجلس إدارته ومستشاريه ليتمكن من العمل والإنتاج بعيداً عن أجواء الاتهامات والتشكيك التي تؤدي إلى عدم الاستقرار وتراجع الأعمال.