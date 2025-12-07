فرنجيه: خلصنا مزايدات وادعاءات

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على "x":"خلصنا مزايدات وادعاءات!!ربما أكثر ما يغضب الحكيم أن الحالي يُعيد بناء الدولة التي أرهقتها الإنقسامات والمزايدات التي كان أحد أبطالها. وأن سياسة هذا العهد تثبت يوماً بعد يوم فعاليتها بهذه الظروف الدقيقة.الشعب قرف من الخطابات الرنانة التي لم تجلب إلا الهلاك. كفاكم الإدعاء أن ما وصلنا اليه هو نتيجة نضالكم إلا إذا كنتم...".