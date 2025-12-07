Advertisement

لبنان

فرنجيه: خلصنا مزايدات وادعاءات

Lebanon 24
07-12-2025 | 08:10
Doc-P-1451943-639007172707324718.png
Doc-P-1451943-639007172707324718.png photos 0
كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على "x":
"خلصنا مزايدات وادعاءات!!

ربما أكثر ما يغضب الحكيم أن العهد الحالي يُعيد بناء الدولة التي أرهقتها الإنقسامات والمزايدات التي كان أحد أبطالها. وأن سياسة هذا العهد تثبت يوماً بعد يوم فعاليتها بهذه الظروف الدقيقة.

الشعب قرف من الخطابات الرنانة التي لم تجلب إلا الهلاك. كفاكم الإدعاء أن ما وصلنا اليه هو نتيجة نضالكم إلا إذا كنتم...".
