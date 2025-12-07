زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "في إطار عملية لقوات الكتيبة 601 تحت قيادة اللواء 769، تمّ تدمير فتحة نفق في قرية حولا تم استخدامه من قبل ، بعد أن تم العثور عليه وإبطاله خلال الحرب. كما ودمّرت قوات اللواء 300 مخزنًا للوسائل القتالية كان يستخدم من قبل حزب الله في ".



وأضاف: "لقد شكل مخزن الوسائل القتالية وفتحة النفق جزءاً من البنى التحتية استخدمها حزب الله سابقًا في ".

وادعى أنّه "خلال الحرب عثرت القوات في فتحة النفق على وسائل قتالية ومنها قنابل هاون كان من المخطط اطلاقها باتّجاه ".