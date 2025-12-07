#صور تدمير فتحة نفق ومخزن للوسائل القتالية كانا يستخدمان من قبل حزب الله الإرهابي
🔸في إطار عملية لقوات الكتيبة 601 تحت قيادة اللواء 769 تم تدمير فتحة نفق في قرية حولا تم استخدامه من قبل حزب الله الإرهابي، بعد أن تم العثور عليه وإبطاله خلال الحرب.
🔸كما ودمّرت قوات اللواء 300… pic.twitter.com/GSMsHhHG0U
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2025
#صور تدمير فتحة نفق ومخزن للوسائل القتالية كانا يستخدمان من قبل حزب الله الإرهابي
🔸في إطار عملية لقوات الكتيبة 601 تحت قيادة اللواء 769 تم تدمير فتحة نفق في قرية حولا تم استخدامه من قبل حزب الله الإرهابي، بعد أن تم العثور عليه وإبطاله خلال الحرب.
🔸كما ودمّرت قوات اللواء 300… pic.twitter.com/GSMsHhHG0U