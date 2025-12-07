Advertisement

لبنان

بالفيديو... إسرائيل تزعم تدمير فتحة نفق ومخزناً لـ"حزب الله"

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1451976-639007251533535257.jpg
Doc-P-1451976-639007251533535257.jpg photos 0
زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "في إطار عملية لقوات الكتيبة 601 تحت قيادة اللواء 769، تمّ تدمير فتحة نفق في قرية حولا تم استخدامه من قبل حزب الله ، بعد أن تم العثور عليه وإبطاله خلال الحرب. كما ودمّرت قوات اللواء 300 مخزنًا للوسائل القتالية كان يستخدم من قبل حزب الله في عيتا الشعب".

وأضاف: "لقد شكل مخزن الوسائل القتالية وفتحة النفق جزءاً من البنى التحتية استخدمها حزب الله سابقًا في جنوب لبنان".
 
وادعى أنّه "خلال الحرب عثرت القوات الإسرائيلية في فتحة النفق على وسائل قتالية ومنها قنابل هاون كان من المخطط اطلاقها باتّجاه إسرائيل".
 
 
