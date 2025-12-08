Advertisement

لبنان

جلسة للجنة الدفاع... وهذا ما أقرته اليوم

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:45
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء وممثلين عن الجهات المعنية، وأصدرت اللجنة بعد الجلسة بيانًا جاء فيه أن اللجنة أقرت اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وأحالت اقتراحي القانونين المتعلقين بنفس النظام وتعديل هذين الاقتراحين على الدفاع المدني لدراستهما خلال مهلة ثلاثة أشهر، مع العلم أن مدير الدفاع المدني يسعى لإنجاز مشروع متكامل للدفاع المدني يشمل التعديل المطروح.
كما ردت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى ترقية بعض المؤهلين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم متقاعد، وبالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى إنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات، وبعد الاستماع إلى مديرية الشؤون العقارية، قررت اللجنة إحاله إلى الشؤون العقارية وطلبت من ممثل المديرية إعداد رأي حول مدى مطابقة النطاق البلدي مع النطاق العقاري وما إذا كان هناك تضارب مع البلديات المجاورة.
