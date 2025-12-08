جلسة للجنة الدفاع... وهذا ما أقرته اليوم

Advertisement

عقدت والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب وحضور الأعضاء وممثلين عن الجهات المعنية، وأصدرت اللجنة بعد الجلسة بيانًا جاء فيه أن اللجنة أقرت اقتراح القانون إلى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وأحالت اقتراحي القانونين المتعلقين بنفس النظام وتعديل هذين الاقتراحين على الدفاع المدني لدراستهما خلال مهلة ثلاثة أشهر، مع أن مدير الدفاع المدني يسعى لإنجاز مشروع متكامل للدفاع المدني يشمل التعديل المطروح.كما ردت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى ترقية بعض المؤهلين المتقاعدين في إلى رتبة ملازم متقاعد، وبالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى إنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات، وبعد الاستماع إلى ، قررت اللجنة إحاله إلى الشؤون العقارية وطلبت من ممثل المديرية إعداد رأي حول مدى مطابقة النطاق البلدي مع النطاق العقاري وما إذا كان هناك تضارب مع البلديات المجاورة.