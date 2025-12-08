19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة للجنة الدفاع... وهذا ما أقرته اليوم
Lebanon 24
08-12-2025
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
لجنة الدفاع الوطني
والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب
جهاد الصمد
وحضور الأعضاء وممثلين عن الجهات المعنية، وأصدرت اللجنة بعد الجلسة بيانًا جاء فيه أن اللجنة أقرت اقتراح القانون
الرامي
إلى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، وأحالت اقتراحي القانونين المتعلقين بنفس النظام وتعديل هذين الاقتراحين على الدفاع المدني لدراستهما خلال مهلة ثلاثة أشهر، مع
العلم
أن مدير الدفاع المدني يسعى لإنجاز مشروع متكامل للدفاع المدني يشمل التعديل المطروح.
Advertisement
كما ردت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى ترقية بعض المؤهلين المتقاعدين في
قوى الأمن الداخلي
إلى رتبة ملازم متقاعد، وبالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى إنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات، وبعد الاستماع إلى
مديرية الشؤون العقارية
، قررت اللجنة إحاله إلى الشؤون العقارية وطلبت من ممثل المديرية إعداد رأي حول مدى مطابقة النطاق البلدي مع النطاق العقاري وما إذا كان هناك تضارب مع البلديات المجاورة.
مواضيع ذات صلة
الصمد بعد جلسة لجنة الدفاع: الأمن أساسي في حرية المجتمعات
Lebanon 24
الصمد بعد جلسة لجنة الدفاع: الأمن أساسي في حرية المجتمعات
08/12/2025 17:12:08
08/12/2025 17:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة: لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي المتعلق بالطاقة
Lebanon 24
علامة: لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي المتعلق بالطاقة
08/12/2025 17:12:08
08/12/2025 17:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض... وهذا ما طلبه خلال جلسة مُحاكمته
Lebanon 24
نتنياهو مريض... وهذا ما طلبه خلال جلسة مُحاكمته
08/12/2025 17:12:08
08/12/2025 17:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل جلسة لجنة المال بسبب اعتذار وزيرة التربية وعدد من النواب
Lebanon 24
تأجيل جلسة لجنة المال بسبب اعتذار وزيرة التربية وعدد من النواب
08/12/2025 17:12:08
08/12/2025 17:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية الشؤون العقارية
قوى الأمن الداخلي
مديرية الشؤون
لجنة الدفاع
مديرية ال
رئاسة ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
Lebanon 24
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:30 | 2025-12-08
08/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:22 | 2025-12-08
08/12/2025 09:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:17 | 2025-12-08
08/12/2025 09:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
Lebanon 24
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
09:15 | 2025-12-08
08/12/2025 09:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظره لبنان من لجنة "الميكانيزم"
Lebanon 24
هذا ما ينتظره لبنان من لجنة "الميكانيزم"
09:00 | 2025-12-08
08/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2025-12-08
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:22 | 2025-12-08
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:17 | 2025-12-08
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:15 | 2025-12-08
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
09:00 | 2025-12-08
هذا ما ينتظره لبنان من لجنة "الميكانيزم"
08:56 | 2025-12-08
وزير الطاقة: نعمل على معالجة السدود مع مؤسسات اجنبية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 17:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 17:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 17:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24