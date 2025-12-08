Advertisement

لبنان

لجنة الصحة تقرّ سبع مواد من قانون الرعاية المنزلية

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:51
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية، وأصدرت اللجنة بيانًا أفادت فيه بأنها ناقشت اقتراح القانون المتعلق بالرعاية المنزلية، وأقرت سبع مواد منه بعد إدخال بعض التعديلات، على أن تُقر اللجنة القانون بصيغته النهائية في اجتماعها المقبل. 
