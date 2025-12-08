لجنة الصحة تقرّ سبع مواد من قانون الرعاية المنزلية

عقدت والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ، بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية، وأصدرت اللجنة بيانًا أفادت فيه بأنها ناقشت اقتراح القانون المتعلق بالرعاية المنزلية، وأقرت سبع مواد منه بعد إدخال بعض التعديلات، على أن تُقر اللجنة القانون بصيغته النهائية في اجتماعها المقبل.

Advertisement