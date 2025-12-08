Advertisement

لبنان

"رامز الدب" في قبضة الجيش

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:13
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم حيّ ال الصلح في مدينة بعلبك، وأوقف المطلوب رامز صلح الملقب بـ"رامز الدب".
مدينة بعلبك

لبنان 24

لبنان

بعلبك

الصلح

رامز

