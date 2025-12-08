وزارة التكنولوجيا توقّع اتفاقية تاريخية مع Oracle

Advertisement

وقعت لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلة بالوزير الدكتور كمال شحادة، بحضور سفير الأميركية ميشال عيسى، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Oracle العالمية، ممثلة بنائب الرئيس لتطبيقات القطاع العام سيمون الخالد، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين و"أوراكل"، والاتفاق الاستراتيجي الأول مع شركة تكنولوجية أميركية كبرى منذ ما يقارب العقدين.وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل 50,000 مشارك لبناني خلال السنوات الخمس المقبلة، على شكل هبة مجانية، في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، في إطار برنامج وطني شامل لبناء القدرات الرقمية وجعل بلدا جاهزا لعصر .وتحدث شحادة فرحب بسفير الولايات المتحدة، وقال: "نشكر لسفير الولايات المتحدة في لبنان حضوره ومواكبته لهذه اللحظة التاريخية، فمن المناسب أن يكون أول حدث تشاركون فيه مناسبة لتجدد التعاون التكنولوجي الأميركي – اللبناني، نحن اليوم نوقع مذكرة التفاهم الأولى بين أوراكل والحكومة ، والاتفاق الاستراتيجي الأول مع شركة تكنولوجية أميركية كبرى منذ نحو عشرين عاما".وأكد أن "هذه الشراكة تأتي ضمن تفويض الوزارة بقيادة تطوير التشريعات التقنية وتشريعات الذكاء الاصطناعي، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المهارات الوطنية"، مشددا على أن "MITAI هي الشريك الطبيعي لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية"، وقال: "اليوم، لا نتحدث عن تحديات لبنان، بل عن حلول حقيقية. نحن نطلق شراكة ستؤهل 50 ألف لبناني في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي، لنضع لبنان على خريطة التقنية العالمية".أضاف: "الدولة الرقمية لا تبنى بالخوادم وحدها، بل بقدرة شعبها. نحن نمكن اللبنانيين، ونبني القوى العاملة التي يحتاج إليها الاقتصاد الحديث، من الطالب في إلى الموظف في ورائد الأعمال في الجنوب".وسيتم تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع الجامعات اللبنانية الرائدة: لجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة LAU، وجامعة القديس يوسف، إضافة إلى الشركاء في القطاع الخاص، بهدف توفير وصول واسع لمسارات تعليمية متقدمة وشهادات احترافية من Oracle.وستسهم هذه المبادرة في دعم التحول الرقمي داخل القطاع العام من خلال بناء القدرات المطلوبة لنشر أنظمة تخطيط موارد الحكومة (GRP)، وصولا إلى تحقيق هدف الوزارة بأن تصبح 80% من الخدمات الحكومية قائمة على السحابة خلال خمس سنوات.ويهدف هذا التعاون إلى تحويل لبنان من مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، عبر تأسيس بنية تحتية بشرية وتقنية جاهزة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي. (الوكالة الوطنية)