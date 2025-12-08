Advertisement

لبنان

جولة وزير الزراعة في بنت جبيل ومرجعيون لدعم المزارعين

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:56
جال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني  والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان  عمران ريزا، في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، للاطلاع على حاجات المزارعين والبلديات، ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في هذه المرحلة الدقيقة.
بدأت الزيارة في سرايا بنت جبيل حيث عقد اجتما ع مع  النائبين أيوب حميد وأشرف بيضون، و القائمقام شربل العلم ، ورؤساء اتحادات و بلديات بنت جبيل، وتم خلال اللقاء التباحث في شؤون القطاع الزراعي وسبل دعم المزارعين وتعزيز التعاون البلدي – الوزاري.

بعدها شارك الوزير هاني وريزا  في الندوة الزراعية حول تشحيل الأشجار المثمرة في المركز الزراعي في بنت جبيل، في حضور رئيس مصلحة الزراعة في محافظة النبطية المهندس حسين السقا ، ثم انتقلوا إلى  بلدة عيترون حيث زاروا معمل اللبنة والجبنة الذي جرى استحداثه خلال فترة الحرب الأليمة بعد تدمير المعمل الأساسي، الذي كانت الوزارة قد جهّزته سابقًا. واطلعوا على سير العمل والحاجات المطلوبة لإعادة تطوير هذا المرفق الحيوي، كما شاركوا في زراعة شتول الزيتون ضمن مشروع توزيع النصوب دعمًا للمزارعين.

وفي بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون، تم اللقاء بالمزارعين خلال تسجيلهم في سجل المزارعين، ثم عقد اجتماع موسّع مع رؤساء البلديات، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان ، حيث جرى البحث في الملفات الزراعية وسبل دعم الإنتاج المحلي وتحسين الخدمات الموجّهة للمزارعين.

كما شملت الجولة زيارة إلى بلدتي  العديسة وكفركلا لمعاينة حقول الزيتون المتضررة جرّاء الاعتداءات الأخيرة، والاستماع إلى المزارعين ومالكي الأراضي تمهيدًا لوضع خطة واضحة للتعويض وإعادة تأهيل البساتين المتضررة.

وأكد الوزير هاني في ختام جولته، "التزام وزارة الزراعة الدائم مع  شركائها  في الأمم المتحدة، بدعم مزارعي الجنوب وتعزيز صمودهم، فهم خط الدفاع الأول عن أمن لبنان الغذائي، وواجبنا أن نبقى إلى جانبهم بكل الإمكانات المتاحة". (الوكالة الوطنية)
 
