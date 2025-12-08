Advertisement

لبنان

نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان

Lebanon 24
08-12-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1452564-639008576746233596.jpg
Doc-P-1452564-639008576746233596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت منال شعيا في" النهار": الانتخابات النيابية يُفترض أن تجرى في أيار المقبل، إلا أن كل المعطيات العملية لا تشير، حتى اللحظة، إلى حصول الاستحقاق في موعده.
المشهدية اللبنانية ترسو على محورين: الأول متعلق بالسلطة التنفيذية، إذ أنهت الحكومة مشروع القانون المعجل وأرسلته إلى مجلس النواب. وتوازياً، أكملت وزارتا الخارجية والداخلية على إنهاء التحضيرات اللوجيستية والتقنية المتعلقة بعملها، فيما لا يزال هناك العديد من النقاط التقنية العالقة، منها البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر" وإشكالية تصويت المغتربين.
Advertisement
هكذا، باتت الكرة أمام البرلمان، في معلومات "النهار" أن مشروع الحكومة أُحيل على اللجان النيابية لدرسه، وتحديداً على لجنتي الخارجية والدفاع. لكنه قد لا يخرج بنتيجة في ظل التباعد القائم.
أما لجنة الخارجية، فقد عقدت اجتماعها الأسبوع الفائت، وتبيّن أن نواب "الثنائي الشيعي" لا يزالون يصرون على اقتراع المغتربين لستة نواب فقط. عملياً، لا تزال "المتاريس" تقف سداً منيعاً أمام أي خرق.
يعلّق عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج: "كان يفترض في الأساس أن يُحال مشروع الحكومة فوراً على الهيئة العامة. أما وقد أحيل على اللجان، فينبغي وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، أن يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير في شأنه، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس". ويستنتج الحاج: "إذاً، أمام اللجان مهلة أسبوعين فقط لدرس المشروع قبل رفعه أمام الهيئة العامة. وبعد انقضاء المهلة المتبقية، ينبغي أن يناقش في جلسة عامة".
ويكشف الحاج أنه "إذا مضى الأسبوع المتبقي أمام اللجان ولم يُحل مشروع الحكومة على الهيئة العامة، فسنناشد رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته، وفق الدستور، وتحديداً وفق المادة 53 منه التي تنص على الآتي: ’رئيس الجمهورية يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب‘. عندها، إذا لم يستمع رئيس المجلس إلى السلطة التنفيذية ولا إلى رئيس الجمهورية، نكون عملياً أمام انقلاب حقيقي وتعطيل مقصود لعمل السلطات، ويصبح إجراء الانتخابات النيابية المقبلة فعلاً في خطر. وليتحمل الجميع مسؤولياتهم!". 
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: المشكلة في التفاوض مع واشنطن مطالبها المفرطة وسعيها لفرضها وإجبارنا على الاستسلام
lebanon 24
09/12/2025 08:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوض يدعو النواب إلى حماية حرية البرلمان
lebanon 24
09/12/2025 08:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه
lebanon 24
09/12/2025 08:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: شكرا لكم لانكم استمعتم إلينا واستودعتم لبنان رسالة السلام
lebanon 24
09/12/2025 08:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة

اللبنانية

البرلمان

الجمهوري

الثنائي

جمهورية

الدستور

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-12-09
01:15 | 2025-12-09
01:05 | 2025-12-09
01:00 | 2025-12-09
00:59 | 2025-12-09
00:48 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24