Advertisement

لبنان

الضمان يكشف نتائج 2025: مئات المليارات المحصّلة وتشديد الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة

Lebanon 24
09-12-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1452681-639008766519461172.jpg
Doc-P-1452681-639008766519461172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه" في إطار العمل على تعزيز حماية أموال الضمان الاجتماعي ومتابعة تحصيلها بالسرعة اللازمة،
Advertisement
عقد المدير العام للصندوق د. محمد كركي اجتماع عمل مع المحامين المتعاقدين مع الصندوق، في حضور رئيس مصلحة القضايا صادق علوية، بهدف تقييم نتائج أعمال العام 2025 ونشاطه.
وأشاد المدير العام بالإنجازات المحققّة لغاية تاريخه، سواء على صعيد المبالغ المحصّلة أو الدعاوى التي ربحها محامو الصندوق، حيث بيّنت الإحصاءات التي قدّمتها مصلحة القضايا عن زيادة كبيرة في المبالغ المحصّلة من قبلها تجاوزت ال 310 مليار ل.ل. بزيادة قدرها 768% عن تحصيلات العام 2024.
 كما اطّلع على أوضاع المحامين وما يواجهون من تحديات وصعوبات، وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور اللوجستيّة والبدلات المالية التي يتقاضونها. 
وأعطى المدير العام توجيهاته لجهة ملاحقة المؤسسات المتخلّفة عن السداد أمام القضاء المختصّ لتحصيل أموال الصندوق، وملاحقة المؤسسات الوهمية والأجراء الوهميين أمام القضاء الجزائي، ولا سيّما لدى النيابة العامة المالية، بالإضافة إلى العمل على توقيع الحجوزات على المؤسسات المتخلّفة عن السداد عبر دوائر التنفيذ المختصة".
مواضيع ذات صلة
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
lebanon 24
09/12/2025 16:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية
lebanon 24
09/12/2025 16:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: مؤسسة مجهولة تدعي أنها إغاثية ويديرها إسرائيلي من إستونيا أخرجت مئات السكان الغزيين من القطاع
lebanon 24
09/12/2025 16:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
lebanon 24
09/12/2025 16:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان

النيابة العامة

الصندوق الوطني

المدير العام

صندوق الوطني

محمد كركي

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2025-12-09
09:03 | 2025-12-09
09:01 | 2025-12-09
08:45 | 2025-12-09
08:38 | 2025-12-09
08:35 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24