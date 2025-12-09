الضمان يكشف نتائج 2025: مئات المليارات المحصّلة وتشديد الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة

أعلن ، في بيان، انه" في إطار العمل على تعزيز حماية أموال الضمان الاجتماعي ومتابعة تحصيلها بالسرعة اللازمة،

Advertisement

عقد للصندوق د. اجتماع عمل مع المحامين المتعاقدين مع الصندوق، في حضور رئيس مصلحة صادق ، بهدف تقييم نتائج أعمال العام 2025 ونشاطه.

وأشاد المدير العام بالإنجازات المحققّة لغاية تاريخه، سواء على صعيد المبالغ المحصّلة أو الدعاوى التي ربحها محامو الصندوق، حيث بيّنت الإحصاءات التي قدّمتها مصلحة القضايا عن زيادة كبيرة في المبالغ المحصّلة من قبلها تجاوزت ال 310 مليار ل.ل. بزيادة قدرها 768% عن تحصيلات العام 2024.