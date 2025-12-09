18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الضمان يكشف نتائج 2025: مئات المليارات المحصّلة وتشديد الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة
Lebanon 24
09-12-2025
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
، في بيان، انه" في إطار العمل على تعزيز حماية أموال الضمان الاجتماعي ومتابعة تحصيلها بالسرعة اللازمة،
Advertisement
عقد
المدير العام
للصندوق د.
محمد كركي
اجتماع عمل مع المحامين المتعاقدين مع الصندوق، في حضور رئيس مصلحة
القضايا
صادق
علوية
، بهدف تقييم نتائج أعمال العام 2025 ونشاطه.
وأشاد المدير العام بالإنجازات المحققّة لغاية تاريخه، سواء على صعيد المبالغ المحصّلة أو الدعاوى التي ربحها محامو الصندوق، حيث بيّنت الإحصاءات التي قدّمتها مصلحة القضايا عن زيادة كبيرة في المبالغ المحصّلة من قبلها تجاوزت ال 310 مليار ل.ل. بزيادة قدرها 768% عن تحصيلات العام 2024.
كما اطّلع على أوضاع المحامين وما يواجهون من تحديات وصعوبات، وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور اللوجستيّة والبدلات المالية التي يتقاضونها.
وأعطى المدير العام توجيهاته لجهة ملاحقة المؤسسات المتخلّفة عن السداد أمام
القضاء
المختصّ لتحصيل أموال الصندوق، وملاحقة المؤسسات الوهمية والأجراء الوهميين أمام القضاء الجزائي، ولا سيّما لدى
النيابة العامة
المالية، بالإضافة إلى العمل على توقيع الحجوزات على المؤسسات المتخلّفة عن السداد عبر دوائر التنفيذ المختصة".
مواضيع ذات صلة
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
09/12/2025 16:15:19
09/12/2025 16:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية
Lebanon 24
بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية
09/12/2025 16:15:19
09/12/2025 16:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: مؤسسة مجهولة تدعي أنها إغاثية ويديرها إسرائيلي من إستونيا أخرجت مئات السكان الغزيين من القطاع
Lebanon 24
هآرتس: مؤسسة مجهولة تدعي أنها إغاثية ويديرها إسرائيلي من إستونيا أخرجت مئات السكان الغزيين من القطاع
09/12/2025 16:15:19
09/12/2025 16:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
09/12/2025 16:15:19
09/12/2025 16:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الصندوق الوطني للضمان
النيابة العامة
الصندوق الوطني
المدير العام
صندوق الوطني
محمد كركي
النيابة
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف مطلوب خطير في عكار
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:05 | 2025-12-09
09/12/2025 09:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:03 | 2025-12-09
09/12/2025 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:45 | 2025-12-09
09/12/2025 08:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
08:38 | 2025-12-09
09/12/2025 08:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:05 | 2025-12-09
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:03 | 2025-12-09
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:01 | 2025-12-09
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
08:45 | 2025-12-09
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:38 | 2025-12-09
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
08:35 | 2025-12-09
ندوة وطنية في بيروت تناقش حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 16:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 16:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 16:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24