Advertisement

لبنان

الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1452694-639008791163031890.jpg
Doc-P-1452694-639008791163031890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر جنوب البلاد، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 65  كلم/س، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا مع احتمال عواصف رعدية ورياح ناشطة يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم الخميس، حيث تشتد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، جراء تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع 1700 متر شمالا ليل الخميس/الجمعة، ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الجمعة مع بقاء درجات الحرارة باردة. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول  في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و19درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا جنوبا  وشمال شرق البلاد يرافقها برق ورعد وبعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، وتبقى الرياح ناشطة.
الأربعاء:  
غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر جنوب البلاد، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 65  كلم/س، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.
الخميس:  
غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا ليلا ليصل الى 1700 متر صباح الجمعة شمالا.
الجمعة:  
غائم إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة صباحا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويستقر الطقس تدريجا بدءا من بعد الظهر.

 
مواضيع ذات صلة
تحذير في السعوديّة بسبب الطقس: أمطار غزيرة وسيول
lebanon 24
09/12/2025 16:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان.. انخفاص في الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج
lebanon 24
09/12/2025 16:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة مع برق ورعد ورياح وثلوج.. متى يستقر الطقس؟
lebanon 24
09/12/2025 16:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي في طريقه إلينا.. برق ورعد وأمطار غزيرة وتحذير من السيول!
lebanon 24
09/12/2025 16:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

طرابلس

بيروت

من بعد

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2025-12-09
09:03 | 2025-12-09
09:01 | 2025-12-09
08:45 | 2025-12-09
08:38 | 2025-12-09
08:35 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24