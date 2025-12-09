بعد شكاوى المواطنين… الصادق: خطّ ساخن وموظّف مخصّص لمراجعة الفواتير المرتفعة

كتب النائب على منصة "إكس": "بعد الاعتراضات التي وصلتني بشأن الارتفاع غير المبرّر في بعض فواتير الكهرباء، قمتُ – برفقة وفدٍ من أهلي في – بزيارة لمؤسسة ، المهندس ، للبحث في الشكاوى المتزايدة والمتعلقة بالقيمة المرتفعة للفواتير. وتمّ الاتفاق، بدءًا من يوم الخميس، على تكليف موظّف داخل الشركة وخطّ ساخن لمتابعة كلّ الفواتير التي تتجاوز المعدّلات الطبيعية، على أن يتمّ التواصل والتنسيق مباشرةً مع لمعالجة الإشكالات والوصول إلى حلول عادلة تُخفّف من الأعباء عن المواطنين".

Advertisement