لبنان

بعد شكاوى المواطنين… الصادق: خطّ ساخن وموظّف مخصّص لمراجعة الفواتير المرتفعة

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:06
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "بعد الاعتراضات التي وصلتني بشأن الارتفاع غير المبرّر في بعض فواتير الكهرباء، قمتُ – برفقة وفدٍ من أهلي في بيروت – بزيارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، المهندس كمال حايك، للبحث في الشكاوى المتزايدة والمتعلقة بالقيمة المرتفعة للفواتير. وتمّ الاتفاق، بدءًا من يوم الخميس، على تكليف موظّف داخل الشركة وخطّ ساخن لمتابعة كلّ الفواتير التي تتجاوز المعدّلات الطبيعية، على أن يتمّ التواصل والتنسيق مباشرةً مع مؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة الإشكالات والوصول إلى حلول عادلة تُخفّف من الأعباء عن المواطنين".
مؤسسة كهرباء لبنان

المدير العام

كهرباء لبنان

وضاح الصادق

كمال حايك

بيروت

لبنان

09:05 | 2025-12-09
09:03 | 2025-12-09
09:01 | 2025-12-09
08:45 | 2025-12-09
08:38 | 2025-12-09
08:35 | 2025-12-09
