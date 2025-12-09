Advertisement

الحاج خلال زيارة دار الفتوى: الشفافية واختيار أفضل الكوادر أساس عملنا

09-12-2025 | 06:17
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاتصالات شارل الحاج ورئيس جمعية بيروت للتنمية احمد هاشمية واطلع الوزير الحاج  المفتي على خطة الوزارة التي تعتمدها والأعمال التي تم إنجازها في شركتي الخليوي وتلزيم الفايبر أوبتيك.
 واكد "الشفافية واختيار أفضل الكوادر لتولي المسؤولية مع المحافظة على التوازن".  
