الحاج خلال زيارة دار الفتوى: الشفافية واختيار أفضل الكوادر أساس عملنا

استقبل مفتي الشيخ وزير الاتصالات الحاج ورئيس جمعية للتنمية احمد هاشمية واطلع الوزير الحاج المفتي على خطة الوزارة التي تعتمدها والأعمال التي تم إنجازها في شركتي الخليوي وتلزيم الفايبر أوبتيك.واكد "الشفافية واختيار أفضل الكوادر لتولي المسؤولية مع المحافظة على التوازن".