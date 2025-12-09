Advertisement

لبنان

شراكة أكاديمية وأمنية وخاصة لتعزيز قدرات مكافحة الاحتيال المالي

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:42
A-
A+

Doc-P-1452759-639008882882686289.jpg
Doc-P-1452759-639008882882686289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة"، بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي وبرعاية شركة "أو. أم. تي."،  ذلك "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية في لبنان، وبهدف تعزيز الخبرات التقنية لضبّاط وعناصر قوى الأمن الداخلي في كشف الجرائم المالية القائمة على التجارة" كما اعلنت "أو. أم. تي"، في بيان.
Advertisement

وأشار  عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف صيداني،  في كلمته الترحيبية إلى أن "هذه المبادرة تعكس التزام الجامعة الأميركية في بيروت، وكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والقطاع الخاص، في تمكين عناصر قوى الأمن الداخلي بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وحماية المجتمع. ورغم التحديات التي يواجهها لبنان، يبقى الاستثمار في الكفاءات المهنية والأخلاقية هو الطريق نحو التغيير الإيجابي".

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "أو. أم. تي." ناجي أبو زيد، أنّ "هذه الشراكة تحمل طابعًا مميّزًا لأنها تأتي تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال". وقال:" "نفتخر بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في حملات التوعية للسنة الثالثة على التوالي، فنساهم بتحصين مجتمعنا وحمايته من الوقوع ضحية الاحتيال المالي"، مؤكّدًا أنّ الامتثال في "أو. أم. تي." واجب والتزام، وأن "التحاويل لدينا تخضع للشروط والأحكام المطبّقة من قبل "ويسترن يونيون" والهيئات التنظيمية المحلّية والعالمية".

 وفي كلمته، شدّد قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، على" أهمية التعاون الثلاثي بين قوى الأمن الداخلي والجامعة الأميركية في بيروت وشركة "أو. أم. تي."، معتبرًا أنّ "هذا نموذج للشراكات البنّاءة بين الجهات الأمنية والقطاعين الأكاديمي والخاص".

وتوجّه إلى الضباط والعناصر المشاركين داعياً اياهم  الى "أن يغتنموا هذه الفرصة لأبعد الحدود لتنمية مهاراتهم"، معتبرًا أنّ "الميدان يحتاج إلى العمل والعلم الذي أصبح أساسيًا لتأدية المهام الأمنية اليومية".

 اشارة الى أنّ "مكافحة الجرائم المالية القائمة على التجارة" هو برنامج أطلقته كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال بالشراكة مع مجموعة الامتثال للجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FCCG)، والتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC).
مواضيع ذات صلة
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
09/12/2025 18:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة أكاديمية – تكنولوجية غير مسبوقة لإدخال لبنان إلى خريطة الروبوتات العالمية
lebanon 24
09/12/2025 18:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت: تعزيز الحوكمة والمساءلة بالمنطقة
lebanon 24
09/12/2025 18:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة
lebanon 24
09/12/2025 18:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرق الأوسط

في الجامعة

أكاديمية

من جهته

أفريقيا

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:33 | 2025-12-09
11:18 | 2025-12-09
11:09 | 2025-12-09
11:07 | 2025-12-09
11:00 | 2025-12-09
10:57 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24