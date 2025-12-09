19
لبنان
نقابة كهرباء لبنان تؤكد دعمها لتحركات النقابات العمالية وتصحيح الأجور
Lebanon 24
09-12-2025
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المجلس التنفيذي لنقابة عمال
ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان
، في بيان، تأييده المطلق لما ورد في بيان اتحادي
النقابات العمالية
للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع في : 9/ كانون الاول / 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي جرى وبحضور
رئيس رابطة
موظفي الادارات العامة، المتعلق بتصحيح الأجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة والادارات العامة بما يتناسب مع التضخم الحاصل ويضمن العيش
الكريم
".
Advertisement
وأكد المجلس دعمه ل"التحركات التي تقوم بها رابطة موظفي الادارات العامة والنقابات الاعضاء ولا سيما نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي" .
النقابات العمالية تطالب الحكومة بتصحيح رواتب العاملين بالمصالح والمؤسسات العامة
Lebanon 24
النقابات العمالية تطالب الحكومة بتصحيح رواتب العاملين بالمصالح والمؤسسات العامة
09/12/2025 18:41:30
09/12/2025 18:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
النقابات العمالية ترفض تمديد مهلة براءتي الذمة لشركتي الخليوي وتعلن تحركًا احتجاجيًا
Lebanon 24
النقابات العمالية ترفض تمديد مهلة براءتي الذمة لشركتي الخليوي وتعلن تحركًا احتجاجيًا
09/12/2025 18:41:30
09/12/2025 18:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الممثلين تشيد بمشروع قانون الإعلام الجديد وتؤكد دعمه للحرية الفنية
Lebanon 24
نقابة الممثلين تشيد بمشروع قانون الإعلام الجديد وتؤكد دعمه للحرية الفنية
09/12/2025 18:41:30
09/12/2025 18:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
09/12/2025 18:41:30
09/12/2025 18:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
المجلس التنفيذي لنقابة عمال
مؤسسة كهرباء لبنان
النقابات العمالية
المجلس التنفيذي
كهرباء لبنان
مجلس التنفيذ
رئيس رابطة
الكريم
تابع
أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة
Lebanon 24
أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة
11:33 | 2025-12-09
09/12/2025 11:33:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة
Lebanon 24
ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة
11:18 | 2025-12-09
09/12/2025 11:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
11:09 | 2025-12-09
09/12/2025 11:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان يلتقي جعجع في معراب
Lebanon 24
لودريان يلتقي جعجع في معراب
11:07 | 2025-12-09
09/12/2025 11:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
11:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
11:33 | 2025-12-09
أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة
11:18 | 2025-12-09
ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة
11:09 | 2025-12-09
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
11:07 | 2025-12-09
لودريان يلتقي جعجع في معراب
11:00 | 2025-12-09
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
10:57 | 2025-12-09
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 18:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 18:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 18:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
