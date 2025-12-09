Advertisement

لبنان

نقابة كهرباء لبنان تؤكد دعمها لتحركات النقابات العمالية وتصحيح الأجور

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1452781-639008912808125810.png
Doc-P-1452781-639008912808125810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، تأييده المطلق لما ورد في بيان اتحادي النقابات العمالية للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع في : 9/ كانون الاول / 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي جرى وبحضور رئيس رابطة موظفي الادارات العامة، المتعلق بتصحيح الأجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة والادارات العامة بما يتناسب مع التضخم الحاصل ويضمن العيش الكريم".
Advertisement

وأكد  المجلس دعمه ل"التحركات التي تقوم بها رابطة موظفي الادارات العامة والنقابات الاعضاء ولا سيما نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي" .
 
مواضيع ذات صلة
النقابات العمالية تطالب الحكومة بتصحيح رواتب العاملين بالمصالح والمؤسسات العامة
lebanon 24
09/12/2025 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النقابات العمالية ترفض تمديد مهلة براءتي الذمة لشركتي الخليوي وتعلن تحركًا احتجاجيًا
lebanon 24
09/12/2025 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الممثلين تشيد بمشروع قانون الإعلام الجديد وتؤكد دعمه للحرية الفنية
lebanon 24
09/12/2025 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
09/12/2025 18:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المجلس التنفيذي لنقابة عمال

مؤسسة كهرباء لبنان

النقابات العمالية

المجلس التنفيذي

كهرباء لبنان

مجلس التنفيذ

رئيس رابطة

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:33 | 2025-12-09
11:18 | 2025-12-09
11:09 | 2025-12-09
11:07 | 2025-12-09
11:00 | 2025-12-09
10:57 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24