نقابة كهرباء لبنان تؤكد دعمها لتحركات النقابات العمالية وتصحيح الأجور

أعلن ومستخدمي ، في بيان، تأييده المطلق لما ورد في بيان اتحادي للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع في : 9/ كانون الاول / 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي جرى وبحضور موظفي الادارات العامة، المتعلق بتصحيح الأجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة والادارات العامة بما يتناسب مع التضخم الحاصل ويضمن العيش ".وأكد المجلس دعمه ل"التحركات التي تقوم بها رابطة موظفي الادارات العامة والنقابات الاعضاء ولا سيما نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي" .