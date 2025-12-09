Advertisement

لبنان

وزيرة التربية: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل

Lebanon 24
09-12-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1452789-639008931753411279.jpg
Doc-P-1452789-639008931753411279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، اوضاع ثانوية جباع الرسمية التي تعرضت ليلا لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طاول محيطها وأدى إلى تكسير واجهات زجاجية في الثانوية . 
Advertisement

وتبلغت من مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد تقريرا افاد بانه لم يصب احد بأذى من الحراس ، وان الإدارة سوف تقوم اليوم بمسح الأضرار . 

وكررت الوزيرة دعوة الدول المؤثرة إلى التدخل "لتحييد المدارس عن الأعمال العسكرية ، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية عن الأراضي اللبنانية ". وأكدت "ان الإصرار على التدريس هو فعل إيمان بالوطن وبالمستقبل" .
 
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
lebanon 24
09/12/2025 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لبنان الذي تعب من التجارب يحتاج الى الايمان لولادة جديدة تبني الوطن وتجدد الحياة فيه
lebanon 24
09/12/2025 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تزور دار رعاية المسنّين والجمعيات اللبنانية في أستراليا قبل عودتها إلى لبنان
lebanon 24
09/12/2025 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية من بعلبك الهرمل: المدرسة الوطنية ركيزة لبنان الذي نحلم به
lebanon 24
09/12/2025 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24

ثانوية جباع

الإسرائيلي

خالد فايد

اللبنانية

المستقبل

إسرائيل

الوزيرة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:33 | 2025-12-09
11:18 | 2025-12-09
11:09 | 2025-12-09
11:07 | 2025-12-09
11:00 | 2025-12-09
10:57 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24