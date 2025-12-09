وزيرة التربية: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل

Advertisement

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، اوضاع الرسمية التي تعرضت ليلا لأضرار نتيجة القصف الذي طاول محيطها وأدى إلى تكسير واجهات زجاجية في الثانوية .وتبلغت من مدير التعليم الثانوي الدكتور تقريرا افاد بانه لم يصب احد بأذى من الحراس ، وان الإدارة سوف تقوم اليوم بمسح الأضرار .وكررت دعوة الدول المؤثرة إلى التدخل "لتحييد المدارس عن الأعمال العسكرية ، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية عن الأراضي ". وأكدت "ان الإصرار على التدريس هو فعل إيمان بالوطن وبالمستقبل" .