وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة

دعت ، في بيان، الهيئات الناخبة من جمعيات المعوّقين وجمعيات الخدمات والأشخاص ذوي الإعاقة الواردة أسماؤهم في لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في لشؤون المعوّقين الواقع في 11 كانون الثاني 2026، وذلك ابتداءً من الساعة 7 صباحاً ولغاية 5 مساءً.يفتح باب تقديم طلبات الترشيح في مصلحة شؤون المعوّقين في وزارة - بدارو اعتباراً من 3 كانون الأول 2025 ولغاية 19 منه، ويحق للمرشحين سحب ترشيحهم بين 22 و30 كانون الأول 2025.ويتم تقديم طلبات الترشيح وسحبها ضمن الدوام الرسمي، من الساعة 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وباستثناء أيام العطل.وأكدت الوزارة "أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المشاركة التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعات المعنية، لما لهذه الهيئة من دور في رسم السياسات وتعديل القوانين انسجاماً مع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".للمزيد من التفاصيل حول الترشيح والاقتراع، يمكنكم الاطلاع على القرار رقم 1/875 تاريخ 10/11/2025المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.