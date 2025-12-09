19
بيروت
15
طرابلس
17
صور
17
جبيل
17
صيدا
18
جونية
12
النبطية
8
زحلة
10
بعلبك
10
بشري
11
بيت الدين
8
كفردبيان
لبنان
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
Lebanon 24
09-12-2025
|
09:43
دعت
وزارة الشؤون الاجتماعية
، في بيان، الهيئات الناخبة من جمعيات المعوّقين وجمعيات الخدمات والأشخاص ذوي الإعاقة الواردة أسماؤهم في لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في
الهيئة الوطنية
لشؤون المعوّقين
يوم الأحد
الواقع في 11 كانون الثاني 2026، وذلك ابتداءً من الساعة 7 صباحاً ولغاية 5 مساءً.
يفتح باب تقديم طلبات الترشيح في مصلحة شؤون المعوّقين في وزارة
الشؤون الاجتماعية
- بدارو اعتباراً من 3 كانون الأول 2025 ولغاية 19 منه، ويحق للمرشحين سحب ترشيحهم بين 22 و30 كانون الأول 2025.
ويتم تقديم طلبات الترشيح وسحبها ضمن الدوام الرسمي، من الساعة 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وباستثناء أيام العطل.
وأكدت الوزارة "أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المشاركة التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعات المعنية، لما لهذه الهيئة من دور في رسم السياسات وتعديل القوانين انسجاماً مع
الاتفاقية الدولية
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
للمزيد من التفاصيل حول الترشيح والاقتراع، يمكنكم الاطلاع على القرار رقم 1/875 تاريخ 10/11/2025المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.
"الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
"الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
السيّد أعلنت تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية
السيّد أعلنت تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية
سلامة: لنشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان وصول ذوي الإعاقة إلى المتاحف
سلامة: لنشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان وصول ذوي الإعاقة إلى المتاحف
حنين السيد: ترحيب الأطفال ذوي الإعاقة بالبابا يعكس وطنًا يحتضن الجميع
حنين السيد: ترحيب الأطفال ذوي الإعاقة بالبابا يعكس وطنًا يحتضن الجميع
