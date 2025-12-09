Advertisement

لبنان

أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:33
زار النائب سيمون أبي رميا وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وبحث معها في واقع القطاع التربوي، ولا سيما أوضاع المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية والتحديات التي تواجههما.
وعرض أبي رميا حاجات المدارس الرسمية في قضاء جبيل، مؤكداً ضرورة دعمها لضمان استمرار دورها التربوي في ظل الأزمة الاقتصادية.

كما دعا الوزيرة كرامي إلى زيارة القضاء للاطلاع ميدانياً على واقع المدارس، تمهيداً لوضع خطة دعم وتطوير شاملة.
كرامي تعقد لقاءً مع مديري المدارس الرسمية في بعلبك
lebanon 24
09/12/2025 20:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ابي رميا : دعم مطلق لخطاب ومبادرة الرئيس عون
lebanon 24
09/12/2025 20:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: دعم فرنسا للبنان مهم لتحقيق الاستقرار والإصلاح
lebanon 24
09/12/2025 20:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ريما كرامي: التحوّل الحقيقي في التعليم يبدأ من مدارسنا الرسمية
lebanon 24
09/12/2025 20:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24

