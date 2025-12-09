في موسم الأعياد.. البترون تستعد لدخول العالمية!

Advertisement

ويأتي هذا الحدث بتنظيم Capital de Noël، بالتعاون مع بلدية البترون وبترونيات وشركة Rubicom، وبالشراكة مع شبطيني، التي أكدت أن الهدف هو تشجيع الأطفال على أمنياتهم عبر رسائل مكتوبة تُجمع خلال .ويشارك في رعاية الحدث كل من Wish Money وCado Ghamloush، حيث سيقدّم الأخير أكثر من 3000 هدية لتوزيعها على المشاركين في الاحتفال.وأكدت شبطيني أن الفريق سيعمل قدر الإمكان على تلبية الأمنيات التي يعبّر عنها الأطفال.ومن المقرر أن يقام الحدث في 18 الجاري في البترون، بمشاركة فريق Vespa Adventures LB، الذي سيجول على المدارس والمراكز والجمعيات والصليب الأحمر والدفاع المدني مستخدماً الدراجات الصغيرة للتنقّل في الأزقة الضيّقة، بهدف جمع أكبر عدد من الرسائل.