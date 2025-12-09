19
في موسم الأعياد.. البترون تستعد لدخول العالمية!
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
09-12-2025
11:50
كشفت السيدة
كارولين شبطيني
في حديث لـ"
لبنان 24
" أن التحضيرات جارية لتحقيق رقم قياسي جديد في Guinness World Records بعنوان: "أكبر عدد من الرسائل المرسلة إلى
سانتا
كلوز خلال 24 ساعة"، وذلك بمشاركة أطفال مدينة
البترون
حصراً.
ويأتي هذا الحدث بتنظيم Capital de Noël، بالتعاون مع بلدية البترون وبترونيات وشركة Rubicom، وبالشراكة مع شبطيني، التي أكدت أن الهدف هو تشجيع الأطفال على
التعبير عن
أمنياتهم عبر رسائل مكتوبة تُجمع خلال
يوم واحد
.
ويشارك في رعاية الحدث كل من Wish Money وCado Ghamloush، حيث سيقدّم الأخير أكثر من 3000 هدية لتوزيعها على المشاركين في الاحتفال.وأكدت شبطيني أن الفريق سيعمل قدر الإمكان على تلبية الأمنيات التي يعبّر عنها الأطفال.
ومن المقرر أن يقام الحدث في 18 الجاري في البترون، بمشاركة فريق Vespa Adventures LB، الذي سيجول على المدارس والمراكز والجمعيات والصليب الأحمر والدفاع المدني مستخدماً الدراجات الصغيرة للتنقّل في الأزقة الضيّقة، بهدف جمع أكبر عدد من الرسائل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
