لبنان
وفد قضائي لبناني يتوجّه إلى دمشق غدًا لمتابعة ملف الموقوفين
Lebanon 24
09-12-2025
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات صحافية بأن الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى
سوريا
صباح غد للبحث في ملف الموقوفين سيضم مندوب
نائب رئيس الحكومة
طارق متري
ومندوب الحكومة لدى
المحكمة العسكرية
القاضي
كلود غانم
والقاضي رجا
أبي نادر
وستعقد لقاءات في
وزارة العدل
السورية
حسب جدول الأعمال.
