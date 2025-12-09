شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي

Advertisement

شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في حفل إطلاق الموقع الإلكتروني لبلدية بيت شباب الشاوية – القنيطرة، بحضور رئيس النائب سامي الجميّل، راعي أبرشية أنطلياس المطران أنطوان بو نجم، النائب السابق إدي معلوف، رئيس البلدية موريس غابريال وأعضاء ، إلى جانب حشد من الفاعليات وأهالي البلدة.واعتبر شحادة أنّ إطلاق الموقع يشكّل خطوة متقدّمة في مسار التحوّل الرقمي البلدي، لافتاً إلى أنّ المنصّة مدعّمة بتقنيات وتتمتّع بمعايير أمان عالية، ما يجعلها نموذجاً متطوراً على مستوى العمل البلدي في .وأكد أنّ التكنولوجيا باتت ضرورة لإدارة شؤون المواطنين بسرعة وشفافية، مشدّداً على أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف البلديات لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وتوفير خدمات أكثر تطوراً.