لبنان

شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي

Lebanon 24
09-12-2025 | 13:46
Doc-P-1452894-639009099695275275.jpg
Doc-P-1452894-639009099695275275.jpg photos 0
شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في حفل إطلاق الموقع الإلكتروني لبلدية بيت شباب الشاوية – القنيطرة، بحضور رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، النائب السابق إدي معلوف، رئيس البلدية موريس غابريال وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب حشد من الفاعليات وأهالي البلدة.
واعتبر شحادة أنّ إطلاق الموقع يشكّل خطوة متقدّمة في مسار التحوّل الرقمي البلدي، لافتاً إلى أنّ المنصّة مدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتتمتّع بمعايير أمان عالية، ما يجعلها نموذجاً متطوراً على مستوى العمل البلدي في لبنان.

وأكد أنّ التكنولوجيا باتت ضرورة لإدارة شؤون المواطنين بسرعة وشفافية، مشدّداً على أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف البلديات لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وتوفير خدمات أكثر تطوراً.
الذكاء الاصطناعي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

حزب الكتائب

وزير الدولة

المارونية

الماروني

رئيس حزب

