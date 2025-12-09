مرتينوس: الإصلاح يبدأ من دولة القانون والمؤسسات

Advertisement

أكّد في عماد مرتينوس، في بيان لمناسبة لمكافحة الفساد، أنّ تشكّل ركيزة أساسية في الوطني ومواجهة الفساد المتفشّي، الناتج عن تغييب القانون والإفلات من العقاب وتحويل الدولة من نظام تحكمه القواعد إلى نظام تحكمه الأشخاص.وأشار إلى أنّ الفساد يشكّل آفة على المستويات السياسية والإدارية والاجتماعية كافة، وكان من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها في السنوات الأخيرة.ودعا مرتينوس السلطات الدستورية والأجهزة المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية بفعالية قصوى، دعماً لمسار النهوض والإصلاح، مؤكداً أنّ النقابة، انطلاقاً من دورها التاريخي في الدفاع عن العدالة والحقوق، تجدّد التزامها الوطني والحقوقي والأخلاقي في مكافحة الفساد، أملاً بالوصول إلى والمؤسسات.