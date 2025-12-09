Advertisement

لبنان

مرتينوس: الإصلاح يبدأ من دولة القانون والمؤسسات

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:23
أكّد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أنّ نقابة المحامين تشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الوطني ومواجهة الفساد المتفشّي، الناتج عن تغييب القانون والإفلات من العقاب وتحويل الدولة من نظام تحكمه القواعد إلى نظام تحكمه الأشخاص.
وأشار إلى أنّ الفساد يشكّل آفة على المستويات السياسية والإدارية والاجتماعية كافة، وكان من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها لبنان في السنوات الأخيرة.

ودعا مرتينوس السلطات الدستورية والأجهزة المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية بفعالية قصوى، دعماً لمسار النهوض والإصلاح، مؤكداً أنّ النقابة، انطلاقاً من دورها التاريخي في الدفاع عن العدالة والحقوق، تجدّد التزامها الوطني والحقوقي والأخلاقي في مكافحة الفساد، أملاً بالوصول إلى دولة القانون والمؤسسات.

نقابة المحامين

اليوم العالمي

نقيب المحامين

مسار الإصلاح

دولة القانون

الدستور

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24