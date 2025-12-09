Advertisement

لبنان

سلطان عُمان يقيم عشاءً رسمياً على شرف الرئيس عون في قصر العلم

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:32
أقام سلطان عُمان هيثم بن طارق مساء اليوم حفل عشاء رسمي على شرف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد اللبناني المرافق، في قاعة المآدب في قصر العلم، على أنغام موسيقى شرقية وغربية وأغانٍ لكبار الفنانين، بينها مقطوعات للسيدة فيروز، أدّتها الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وأوركسترا مسقط الفلهارمونية السلطانية.
حضر من الجانب اللبناني وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار، الزراعة نزار هاني، الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، والسفير المعين في عُمان مجدي رمضان، إلى جانب المستشارين العميد أندريه رحال، جان عزيز، نجاة شرف الدين، ومدير الإعلام رفيق شلالا.

ومثّل الجانب العُماني كبار المسؤولين، بينهم نائب رئيس الوزراء للعلاقات الدولية أسعد بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزراء الثقافة، ديوان البلاط السلطاني، المكتب السلطاني، الداخلية، الخارجية، المالية، والعمل، إضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية وعسكرية.

افتتح الحفل بعزف النشيد الوطني اللبناني، ثم شرب نخب سلطان عُمان ونخب رئيس الجمهورية، واختُتم بعزف النشيد الوطني العُماني قبل مغادرة السلطان هيثم والرئيس عون القاعة.

تبادل الأوسمة

وكان الرئيس عون قد التقى السلطان هيثم مسبقاً، حيث جرى تبادل الأوسمة؛ فقلّد السلطانُ الرئيسَ عون وسام عُمان العسكري من الدرجة الأولى، فيما منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى. كما قدّم سلطان عُمان للرئيس عون خنجراً عمانياً مذهباً، بينما أهداه الرئيس عون طقماً جزينياً.

برنامج الزيارة

ويستكمل الرئيس عون غداً محادثاته مع السلطان هيثم عند التاسعة صباحاً، تليها خلوة ثنائية وجلسة موسّعة بحضور الوفد اللبناني. كما يعقد الوزراء المرافقون اجتماعات مع نظرائهم لتعزيز التعاون الثنائي.

ويتضمن برنامج الزيارة جولة على المتحف الوطني، دار الأوبرا، وجامع السلطان قابوس، قبل عودة الوفد إلى بيروت.

