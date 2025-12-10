اليوم الثاني لزيارة الرئيس عون الى سلطنة عمان: خلوة ثانية ومحادثات موسعة مع السلطان هيثم بن طارق

Advertisement

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته لسلطنة عمان حيث عقد قبل ظهر اليوم خلوة مع السلطان هيثم بن طارق في قاعة المجلس في قصر ، اعقبها محادثات موسعة حضرها عن الجانب اللبناني الوزراء السادة: احمد الحجار، ميشال منسى، يوسف رجي، ركان ناصر الدين نزار هاني، وسفير المرشح في سلطنة عمان السفير مجدي رمضان، والمستشار الشخصي لرئيس الجمهورية العميد اندريه رحال.كما حضر المحادثات عن الجانب العماني كل من: الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزيرالخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ورئيس المكتب الخاص حمد بن سعيد العوفي، ووزير العمل رئيس بعثة الشرف محاد بن سعيد باعيون، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سعود بن حمود الحبسي، ووزير الصحة الدكتور السبتي، وعضو البعثة سفير سلطنةعمان المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور احمد بن محمد السعيدي.واستكمل البحث خلال الجولة الثانية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتم التوافق على نقاط عدة سوف تعلن في البيان المشترك الذي سيصدر في أعقاب الزيارة .وبعد انتهاء المحادثات ودّع السلطان هيثم بن طارق ، فيما توجه اعضاء الوفد اللبناني لعقد لقاءات مع نظرائهم العمانيين .ودوّن الرئيس عون في السجل الذهبي لقصر العلم الكلمة التالية:"يسعدني أن أزور اليوم قصر العلم العامر، هذا الصرح الذي يحمل في أروقته تاريخاً عريقاً، ويقف شامخاً في قلب مسقط القديمة شاهداً على محطات سياسية بارزة ولقاءات رفيعة جمعت قادة المنطقة والعالم.لقد شكّل هذا القصر العامر، على مدى عقود، رمزاً للحكمة العُمانية ونهجها القائم على الحوار والتفاهم، ومقصداً للقاءات الدبلوماسية التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار وتعزيز جسور التعاون بين الدول."