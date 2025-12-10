تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس أركان "حزب الله" من بينها.. إليكم أبرز الشخصيات الراحلة والتي اغتيلت خلال عام 2025

Lebanon 24
10-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1453212-639009734771888376.jpg
Doc-P-1453212-639009734771888376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ عام 2025 شهد رحيل عدد من الشحصيات البارزة في العالم ورؤساء دول وحكومات سابقة، إلى جانب اغتيال ثلاثة شخصيات رئيسية لـ"الحوثيين" و"حزب الله".
 
هيثم علي طبطبائي

أعلن "حزب الله" بشكل رسمي عن اغتيال القيادي البارز هيثم علي طبطبائي في 23 تشرين الثاني 2025، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.


محمد عبد الكريم الغماري

أعلنت "أنصار الله" عن اغتيال رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري في 16 تشرين الأول 2025، إثر غارات أميركية - إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة.
 
أحمد الرهوي

أعلن "الحوثيون" عن إغتيال رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية، استهدفت اجتماعا لهم في 28 آب 2025.

هورست كولر

توفى الرئيس الألماني السابق هورست كولر في الأول من شباط 2025، عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع قصير مع المرض.

أحمد غزالي

توفي سيد أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر السابق في 4 شباط 2025، في مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائرية، عن عمر ناهز 88 عاما.


محمد الحوراني

توفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني في 25 آذار 2025، وكان عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، وتولى منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري في الحركة، وكان أيضا سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر.

محمد بخاري

توفي رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن في 13 تموز 2025 عن عمر 82 عاما، أثناء علاجه في أحد المستشفيات، وتولى رئاسة نيجيريا من 2015 إلى 2023 بعد فوزه في الانتخابات وتجديد ولايته لاحقا.


عماد محمد العتيقي

توفي نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير النفط السابق عماد محمد العتيقي في 11 أيلول 2025.


ديك تشيني

توفي ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق في 3 تشرين الثاني 2025، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد معاناته مضاعفات من مرض الأوعية الدموية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ما دلالة استهداف "رئيس أركان حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2025" للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 16:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

نائب الرئيس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

حزب الله

إسرائيل

الكويتي

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2025-12-10
Lebanon24
09:00 | 2025-12-10
Lebanon24
08:57 | 2025-12-10
Lebanon24
08:33 | 2025-12-10
Lebanon24
08:32 | 2025-12-10
Lebanon24
08:28 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24