تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس أركان "حزب الله" من بينها.. إليكم أبرز الشخصيات الراحلة والتي اغتيلت خلال عام 2025
Lebanon 24
10-12-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ عام 2025 شهد رحيل عدد من الشحصيات البارزة في العالم ورؤساء دول وحكومات سابقة، إلى جانب اغتيال ثلاثة شخصيات رئيسية لـ"الحوثيين" و"
حزب الله
".
هيثم علي طبطبائي
أعلن "حزب الله" بشكل رسمي عن اغتيال القيادي البارز هيثم علي طبطبائي في 23 تشرين الثاني 2025، جراء الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
محمد عبد
الكريم
الغماري
أعلنت "
أنصار
الله" عن اغتيال رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري في 16 تشرين الأول 2025، إثر غارات أميركية - إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة.
أحمد الرهوي
أعلن "الحوثيون" عن إغتيال رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية، استهدفت اجتماعا لهم في 28 آب 2025.
هورست كولر
توفى الرئيس الألماني السابق هورست كولر في الأول من شباط 2025، عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع قصير مع المرض.
أحمد غزالي
توفي سيد أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر السابق في 4 شباط 2025، في مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائرية، عن عمر ناهز 88 عاما.
محمد الحوراني
توفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني في 25 آذار 2025، وكان عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، وتولى منصب
نائب رئيس
المجلس الاستشاري في الحركة، وكان أيضا سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر.
محمد بخاري
توفي رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن في 13
تموز
2025 عن عمر 82 عاما، أثناء علاجه في أحد المستشفيات، وتولى رئاسة نيجيريا من 2015 إلى 2023 بعد فوزه في الانتخابات وتجديد ولايته لاحقا.
عماد محمد العتيقي
توفي نائب رئيس الوزراء
الكويتي
ووزير
النفط
السابق عماد محمد العتيقي في 11 أيلول 2025.
ديك تشيني
توفي ديك تشيني
نائب الرئيس
الأميركي السابق في 3 تشرين الثاني 2025، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد معاناته مضاعفات من مرض الأوعية الدموية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد
Lebanon 24
صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد
10/12/2025 16:28:52
10/12/2025 16:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما دلالة استهداف "رئيس أركان حزب الله"؟
Lebanon 24
ما دلالة استهداف "رئيس أركان حزب الله"؟
10/12/2025 16:28:52
10/12/2025 16:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2025" للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
Lebanon 24
جائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2025" للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
10/12/2025 16:28:52
10/12/2025 16:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
Lebanon 24
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
10/12/2025 16:28:52
10/12/2025 16:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
نائب الرئيس
الإسرائيلية
الإسرائيلي
نائب رئيس
حزب الله
إسرائيل
الكويتي
الكريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع بعض التعديلات
Lebanon 24
لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع بعض التعديلات
09:13 | 2025-12-10
10/12/2025 09:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب قبل مرحلة "اليونيفيل" وبعدها؟
Lebanon 24
الجنوب قبل مرحلة "اليونيفيل" وبعدها؟
09:00 | 2025-12-10
10/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها (صور)
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها (صور)
08:57 | 2025-12-10
10/12/2025 08:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة مالطا لبنان تعزز الأمن الغذائي من خلال مشروع المساعدات الغذائية المبرمجة للطوارئ
Lebanon 24
منظمة مالطا لبنان تعزز الأمن الغذائي من خلال مشروع المساعدات الغذائية المبرمجة للطوارئ
08:33 | 2025-12-10
10/12/2025 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجوزات "مفولة "في الاعياد
Lebanon 24
الحجوزات "مفولة "في الاعياد
08:32 | 2025-12-10
10/12/2025 08:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:30 | 2025-12-09
09/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
11:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:13 | 2025-12-10
لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع بعض التعديلات
09:00 | 2025-12-10
الجنوب قبل مرحلة "اليونيفيل" وبعدها؟
08:57 | 2025-12-10
جلسة لمجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها (صور)
08:33 | 2025-12-10
منظمة مالطا لبنان تعزز الأمن الغذائي من خلال مشروع المساعدات الغذائية المبرمجة للطوارئ
08:32 | 2025-12-10
الحجوزات "مفولة "في الاعياد
08:28 | 2025-12-10
من أخطر المطلوبين... الجيش أوقف "حسن جرافة"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 16:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 16:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 16:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24