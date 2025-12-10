رئيس أركان "حزب الله" من بينها.. إليكم أبرز الشخصيات الراحلة والتي اغتيلت خلال عام 2025

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ عام 2025 شهد رحيل عدد من الشحصيات البارزة في العالم ورؤساء دول وحكومات سابقة، إلى جانب اغتيال ثلاثة شخصيات رئيسية لـ"الحوثيين" و" ".

هيثم علي طبطبائي



أعلن "حزب الله" بشكل رسمي عن اغتيال القيادي البارز هيثم علي طبطبائي في 23 تشرين الثاني 2025، جراء الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.





محمد عبد الغماري



أعلنت " الله" عن اغتيال رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري في 16 تشرين الأول 2025، إثر غارات أميركية - إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة.

أحمد الرهوي



أعلن "الحوثيون" عن إغتيال رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية، استهدفت اجتماعا لهم في 28 آب 2025.



هورست كولر



توفى الرئيس الألماني السابق هورست كولر في الأول من شباط 2025، عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع قصير مع المرض.



أحمد غزالي



توفي سيد أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر السابق في 4 شباط 2025، في مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائرية، عن عمر ناهز 88 عاما.





محمد الحوراني



توفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني في 25 آذار 2025، وكان عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، وتولى منصب المجلس الاستشاري في الحركة، وكان أيضا سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر.



محمد بخاري



توفي رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن في 13 2025 عن عمر 82 عاما، أثناء علاجه في أحد المستشفيات، وتولى رئاسة نيجيريا من 2015 إلى 2023 بعد فوزه في الانتخابات وتجديد ولايته لاحقا.





عماد محمد العتيقي



توفي نائب رئيس الوزراء ووزير السابق عماد محمد العتيقي في 11 أيلول 2025.





ديك تشيني



توفي ديك تشيني الأميركي السابق في 3 تشرين الثاني 2025، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد معاناته مضاعفات من مرض الأوعية الدموية.



