الجميل استقبل بلاسخارت.. وبحث في سبل تعزيز الجيش وحصر السلاح بيد الدولة

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفين المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جنين هينيس بلاسخارت، بحضور النائب ، النائب إلياس ، عضو جويل بو عبود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله والوفد المرافق ضم المستشارتين السياسية لينا القدوة وليزا موري.



وجرى خلال اللقاء البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز ودعم الجيش ما يؤمن تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، كذلك تم التشديد على ضرورة الالتزام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد .





