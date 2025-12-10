إطلاق الأعمال اللوجستية الأولية لإنارة طريق المطار القديم

أُطلقت اليوم الأعمال اللوجستية الأولية لإنارة ، وذلك بالشراكة بين وشركة NEU للخدمات الكهربائية وبلدية واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.

وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ الإنارة من الكوكودي وصولاً إلى مفرق شرقًا وغربًا.



ومن المقرر أن تنضم بلديتا حارة حريك والغبيري في المرحلة الثانية، لاستكمال مشروع الإنارة حتى مفرق شاتيلا، بما يساهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين الرؤية على هذا الخط الحيوي.