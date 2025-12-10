في الجنوب... عمليات تمشيط إسرائيليّة ورمي قنابل

أفادت مندوبة " "، أنّ العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة، من موقع رويسات باتّجاه أطراف بلدة كفرشوبا.

كما قام العدوّ بعمليّة تمشيط من موقع تلة القرن، باتّجاه سهل المجيدية.

وتخلّل عمليّة التمشيط رمي 3 قنابل.