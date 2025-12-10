قاصر غادرت منزل والدتها في الأشرفية الشهر الماضي ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟ (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقودة القاصر



فاطمة طلال فليفل (مواليد 2009، لبنانيّة)



التي غادرت منزل والدتها الكائن في الأشرفيّة إلى جهة مجهولة بتاريخ 20-11-2025، ولم تعد لغاية تاريخه



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات- فرع معلومات على رقم الهاتف 307728-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

