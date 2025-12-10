المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة

قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب ، إنّ "المنخفض الجوّي الذي ضرب للبحر الابيض المتوسط، وقد تمركز بين ولبنان وقبرص لأربعة ايام، غطى ليومين وتساقطت امطار طوفانية ادت الى تشكل سيول جارفة وغرق الطرقات واضرار جسيمة في الاراضي الزراعية بخاصة في ، بينما كان تأثيره واضحاً على اكثر من بقية المناطق".

وأضاف الأب : "هذا المنخفض، سيبدأ نشاطه على المناطق اعتبارا من مساء الاربعاء وفجر الخميس، وتدخل الأمطار الطوفانية عدة مناطق لبنانية مع صواعق وعواصف رعدية، وقد يرتفع منسوب المياه على الطرقات وتتشكل السيول، وتكون الثلوج كثيفة على قمم الجبال".