ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟

رفضت محكمة بلغارية اليوم الأربعاء تسليم المواطن الروسي غريتشوشكين، مالك السفينة المرتبطة بانفجار الرابع من آب.

أما سبب الرفض، فيعود بحسب محاميته ديميتروفا إلى أن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ"، وفق ما نقلت .



علماً أنه يمكن استئناف حكم المحكمة البلغارية في غضون سبعة أيام أمام في صوفيا والتي سيكون قرارها نهائياً. فيما سيبقى المشتبه به موقوفاً. (العربية)