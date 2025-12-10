تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت محكمة بلغارية اليوم الأربعاء تسليم
لبنان
المواطن الروسي
القبرصي
إيغور
غريتشوشكين، مالك السفينة المرتبطة بانفجار الرابع من آب.
أما سبب الرفض، فيعود بحسب محاميته
إيكاترينا
ديميتروفا إلى أن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ"، وفق ما نقلت
وكالة فرانس برس
.
علماً أنه يمكن استئناف حكم المحكمة البلغارية في غضون سبعة أيام أمام
محكمة الاستئناف
في صوفيا والتي سيكون قرارها نهائياً. فيما سيبقى المشتبه به موقوفاً. (العربية)
