مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال

اعتبر النائب ايهاب مطر ان "زيارة مفتي والشمال أوستراليا، أظهرت كم أن أبناء الجالية هناك يقدرون ويلتفون حول نهج الاعتدال الذي يمثله ويدعو إليه".

وكتب عبر منصة "اكس":"لقد كان لي شرف رعاية غداءً تكريميًا للمفتي بدعوة من شقيقي عماد مطر والعائلة، في حضور مفتي أوستراليا الشيخ ، وإمام الإمام يحيى ، إلى جانب عدد من العلماء والمشايخ والفاعليات والإعلاميين وأصدقاء . وأتمنى عودة سالمة للمفتي الشيخ إمام الى طرابلس".

