الحجوزات "مفولة "في الاعياد

أعلن عضو نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية ياسر في بيان، أن" الحجوزات على السيارات السياحية "مفولة" خلال عيدي الميلاد ورأس السنة"، مشيرًا إلى أن "غالبية المستأجرين هم لبنانيون مغتربون، إلى جانب بعض الزوار العرب".



وتمنى دبوسي أن" تعود سوق السيارات المستأجرة إلى سابق عهدها"، مشيرًا إلى أن "عدد السيارات المتاحة حاليًا يبلغ نحو 8 آلاف سيارة فقط، بعد أن كان العدد يصل إلى 25 ألف سيارة في السابق".

