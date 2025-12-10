تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لن نسكت ولن نرضى أن تدفن الحقيقة".. هذا ما جاء في مؤتمر لجنة المتابعة لقضية إخفاء الإمام الصدر

Lebanon 24
10-12-2025 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1453249-639009798815248893.webp
Doc-P-1453249-639009798815248893.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه، بالتعاون مع مركز الإمام السيد موسى الصدر للأبحاث والدراسات، مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، تحت عنوان "قضية وطن"، بحضور عائلة الصدر، النائب الدكتور قبلان قبلان، الوزير السابق عدنان منصور، نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس ممثلاً بالمحامي الدكتور علي عطايا، مدير العلاقات العامة في نقابة محرري الصحافة واصف عواضة، النقيب جوزف القصيفي، رئيسة مجلس إدارة ومديرة تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار نداف جعجع ممثلة بعماد طويل، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، المدير العام السابق لوزارة المغتربين هيثم جمعة، العميد بسام سالم، مقرر لجنة المتابعة القاضي حسن الشامي، عضو لجنة المتابعة العقيد علي ترمس، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان، السفير حسن صالح، أمين سر نقابة الصحافة الدكتور طلال حاطوم، وكيل النقابة الياس حنا، مدير كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور رامي نجم، مدير الدراسات في وزارة الإعلام خضر ماجد، مدير الأخبار في تلفزيون NBN علي نور الدين، مدير مستشفى النبطية الحكومي الدكتور حسن وزني، ووكلاء عائلة الإمام المغيب البروفسورين شبلي ملاط وفايز الحاج شاهين ممثلاً بأسعد نجم، الدكتوران علي رحال وجوزيف غزالي، إضافة إلى سمير ضومط وشادي حسين وحشد من المحامين والمتابعين للقضية.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، وتولى تقديمه مدير مكتب بيروت في قناة الميادين روني ألفا، الذي اعتبر أن "تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين، جريمة وطنية سياسية وأخلاقية مكتملة، ارتكبها من أراد للبنان أن يفقد ميزانه وضميره ورجله الأكثر قدرة على حماية الفقراء وصون الكيان". وأضاف: "من يعرف الإمام يعرف أيضاً السيد صدرالدين وإخوته وعائلتهم، العائلة التي لم تطالب يوماً إلا بالحق، وظلت تحمل وجع من يفتقد أبا بحجم الإمام". وأكد ألفا أن "تغييب الإمام لم يكن حادثة، بل ضربة في قلب لبنان استهدفت تنوعه ودولته وفكرة أن لبنان وطن، وليس مجموعة مزارع أو قبائل أو طوائف. لذلك، نقول إن تغييب الإمام تغييب للبنان الوطن. لكن الحقيقة لا تولد من الصمت، بل من الاعتراف. لن نسكت ولن نرضى أن تدفن الحقيقة، ولن نسمح أن تغيب قامة لم يصنع أحد في لبنان ما صنعته".

بدوره، أكد نجل الإمام المغيب السيد صدر الدين، أن "الانطلاق في أي متابعة للقضية هو من قاعدة حياة الإمام والشيخ يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، إذ أن جميع المعلومات والتحقيقات المتقاطعة تنفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى تداولها على مدى 47 عاماً لأهداف معروفة، أولها اغتيال قضية الإمام وأخويه، وآخرها إرضاء النظام الليبي السابق وتبرئة المجرم ولي النعمة". وأوضح أن "التحقيقات أكدت انتقال الإمام من مكان احتجازه إلى آخر حتى العام 2000 على الأقل".

وتساءل السيد صدر الدين: "لماذا نتخلى عن القاعدة الأساسية التي ينطلق منها القانون الدولي في متابعة المخطوفين والمخفيين قسراً وهي وجوب تحريرهم على قيد الحياة، ونتبع الشائعات التي ثبت كذبها؟". واعتبر أن "الجميع مقصر تجاه القضية، بما في ذلك السلطات اللبنانية، ولو كان هناك متابعة حقيقية لما كان هذا المؤتمر ضرورياً". وحمل السلطات الليبية التي تلت القذافي المسؤولية الكاملة عن حياة الإمام وأخويه بسبب عدم تعاونها، رغم مذكرة التفاهم الموقعة منذ أكثر من عشرة أعوام. وأضاف: "الإفراج عن هانيبال القذافي ليس سوى انعكاس للخلل في العدالة، لكنه لا يغلق ملف تغييب الأحبة الثلاثة. القضية ليست شخصاً، بل دولة غائبة وقضية مغيبة". وشكر الرئيس العماد جوزاف عون على اهتمامه بالقضية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري على حمايته ودعمه المستمر.
 
كما أعرب عن استغرابه من استقبال بعض المسؤولين اللبنانيين لمتهم في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه، مؤكداً أن أي محاولات للتطبيع مع السلطات الليبية مرفوضة تماماً ما لم يتعاونوا بجدية لتحرير الإمام ورفيقيه. وخاطب الإعلاميين داعيًا إياهم إلى لعب دور فاعل في كشف الحقيقة ومواجهة التعتيم الإعلامي، مؤكداً أن حرية الصحافة ليست ترفاً، بل أداة أساسية للحفاظ على قضية الإمام حية وإيصال رسالته.

من جهته، أكد القاضي حسن الشامي أن "الملف الليبي المستلم بموجب محضر من الجانب اللبناني مؤخراً لا يشكل أي قيمة مضافة ولا يمثل تقدماً، وما ورد في صفحاته الـ135 سبق الاطلاع عليه أعوام 2012 و2016. ومع ذلك نتعامل بحسن نية ونعول على التعاون الليبي وفق مذكرة التفاهم وقنوات التواصل الرسمية". وأضاف: "أين بقية التحقيقات؟ إذا كانت موجودة فلماذا لم تُرفق؟ وإذا لم تكن موجودة، فماذا كانوا يفعلون طوال الوقت؟". وأوضح أن "لجنة المتابعة تضم أمنيين وخبراء جنائيين ومحامين وإعلاميين وسفراء، وتقدم كل ما لديها من وقت لأجل قضية وطنية محقة لإنسان مظلوم".

وبالنسبة لقضية هانيبال القذافي، ذكر الشامي أن "توقيفه جاء بإشارة من المدعي العام التمييزي بناء على نشرة حمراء من الإنتربول، وهو متهم بكتم معلومات والتدخل في جريمة الخطف المستمرة، فيما أدلى من تلقاء نفسه بمعلومات حول اعتقال الإمام في جنزور وأسماء من انتحلوا شخصية الإمام". وأضاف أن "إجراءات توقيف هانيبال كانت قانونية، وتمت مراعاته صحياً وإدارياً خلال فترة احتجازه، بما في ذلك إتاحة الهاتف والزيارات، كما أن محكمة التمييز أكدت قانونية الإجراءات".

وفي ما يخص الوثائقي الذي بثته قناة BBC، اعتبر الشامي أنه "لا يليق بالمحطة العريقة ويشكل صدمة لجمهورها، وما أورده عن تقنية التعرف إلى الوجوه لا يشكل دليلاً علمياً. قمنا بالتحقق مع خبراء سويديين، ولدينا مستندات وفيديوهات تثبت عدم صحة ما ورد في الوثائقي"، وقال: فريق القناة المذكورة تعامل معنا بطريقة غير محترمة وغير لائقة ولم يحترموا حتى مراسلاتهم معنا ولا مع عائلة الإمام ولا مع الرئيس نبيه بري". كما ذكر أن "صحافي قاسم حمادة طلب لقاءه عام 2017 وادعى وجود أدلة وهي عبارة عن صورة وخصلة شعر، لكنه لم يوفِ بوعده، وتعتبر اللجنة أن ما بثته القناة أضر بالقضية، وعلى القناة واجب التصحيح". وأكد الشامي أن "اللجنة والعائلة لا تتجنب قول الحقيقة، وقد أجريت فحوص حمض نووي في مختبرات عالمية أثبتت أن العينات لا تعود للإمام أو لرفيقيه، ما يؤكد أن المطالبة بتحريرهم مطلب حق وليس إنكار واقع مفترض".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له"
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأربعاء.. مؤتمر صحافي حول قضية الإمام الصدر ورفيقيه
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلة الإمام الصدر: لن نتراجع عن قضيتنا المحقّة
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يشدد على أهمية تيسير التحقيقات في قضية تغييب الإمام الصدر
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

في الجامعة

اللبنانية

نبيه بري

القاعدة

من جهته

بري على

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:12 | 2025-12-10
Lebanon24
11:00 | 2025-12-10
Lebanon24
11:00 | 2025-12-10
Lebanon24
10:53 | 2025-12-10
Lebanon24
10:51 | 2025-12-10
Lebanon24
10:46 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24