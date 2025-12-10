تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الأشغال" تنفي التعديات على الأملاك البحرية

Lebanon 24
10-12-2025 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1453258-639009809428742189.webp
Doc-P-1453258-639009809428742189.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن "عددًا من المقالات الصحفية والتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعدّيات على الأملاك العمومية البحرية يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى معلومات صحيحة".

وشددت في بيان على أنّ "مديرياتها المختصّة تطبّق بصورة صارمة جميع القوانين والأنظمة اللبنانية الناظمة للأملاك البحرية، وفي مقدّمها:

 • المرسوم الاشتراعي 144/S (1925) الخاص بالأملاك العمومية البحرية،

 • المرسوم 4810/1966 المتعلّق بتنظيم إشغال الأملاك البحرية،

 • القانون 64/2017 لمعالجة الإشغالات غير القانونية على الأملاك العامة البحرية،

 • قانون حماية البيئة البحرية،

 • وأحكام قانون العقوبات المرتبطة بالتعدّي على الأملاك العامة".
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن أي رخصة إشغال أو صيانة تُمنح فقط للمشاريع المستوفية للشروط القانونية والمسداة للرسوم المستوجبة، وأن الرسوم والعوائد المالية تُستوفى وفق المراسيم والأنظمة المعمول بها من دون أي استثناء. وأوضحت الوزارة أنها تعمل بتنسيق كامل مع مفارز الشواطئ في وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء اللبناني لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، كما تُطبّق الغرامات والتدابير القانونية بحق أي متعدٍ على الأملاك البحرية وفق الأصول. ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والجمعيات المعنية إلى مراجعتها مباشرة للحصول على المعلومات الرسمية والدقيقة قبل نشر أي مضمون يتعلق بالملف، مجددة التزامها الثابت بحماية الأملاك العمومية البحرية والتقيّد التام بتطبيق القوانين بكل شفافية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماية أملاك الدولة أولوية… "الأشغال": إزالة التعديات مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة بلدية طرابلس تزيل تعديات على الأملاك العامة في عدة مناطق
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في الصرفند.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات على الأملاك النهرية
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 18:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

مواقع التواصل الاجتماعي

قانون حماية البيئة

وزارة الداخلية

قانون العقوبات

وسائل الإعلام

قانون حماية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:12 | 2025-12-10
Lebanon24
11:00 | 2025-12-10
Lebanon24
11:00 | 2025-12-10
Lebanon24
10:53 | 2025-12-10
Lebanon24
10:51 | 2025-12-10
Lebanon24
10:46 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24