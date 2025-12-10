غابرييل من معراب: تعزيز العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة ضرورة عاجلة

التقى " " وفداً من منظمة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون (ATFL)" برئاسة إدوارد غابرييل، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، ومن الجهاز بيرلا صليبي.



وبعد اجتماع دام ساعة ونصف، أشار غابرييل إلى أن اللقاء كان "مثمراً وتم خلاله البحث مطولاً في نظرة إلى والتحديات التي تواجه العلاقة مع ، ليس على مستوى الإدارة الأميركية فحسب، بل على مستوى الكونغرس أيضاً".



وأكد "ضرورة أن يتخذ لبنان الخطوات المناسبة في الأشهر المقبلة لتعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن الوفد أجرى جولة في منطقة الخليج، شملت قطر، ولقاءات حالية وسابقة مع مسؤولين سعوديين، بهدف تكوين صورة أوضح حول أهمية الدور الذي تلعبه العلاقة الأميركية - في سياق علاقات الولايات المتحدة مع والخليجية.



ولفت إلى أن فريق العمل يستضيف مجموعة من الخبراء القادمين من واشنطن والمتخصصين في سياسات لبنان، بمن فيهم سفراء أميركيون سابقون لدى لبنان وشخصيات من مراكز أبحاث ومؤسسات معنية بصنع السياسات المتعلقة بالعلاقات الأميركية - اللبنانية، مؤكداً تطلعهم لمزيد من اللقاءات خلال هذا الأسبوع.

Advertisement