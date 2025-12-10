تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تجمع روابط القطاع العام - عسكريين ومدنيين: نُؤيّد الإضراب

Lebanon 24
10-12-2025 | 09:57
صدر عن تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين البيان التالي:

بعد أشهر من الاتصالات والمراجعات التي قام بها التجمع، عبر الروابط والقطاعات كافة، مع المسؤولين، تبيّن بشكل قاطع أنّ لا نية حقيقية لمعالجة كارثة الرواتب والأجور والمعاشات.

وعليه، يعلن التجمع تأييده الكامل وغير المشروط للإضراب الذي دعت إليه رابطة الإدارة العامة وروابط التعليم الرسمي، ويعتبر هذا الإضراب الخطوة الأولى في مسار مواجهة مفتوحة مع السلطة التي ترفض الاعتراف بحقوق العاملين في القطاع العام.

وإذا استمرّ هذا النهج اللامبالي، فإنّ التجمع يؤكّد أنّه ذاهب إلى تصعيد شامل على امتداد الأراضي اللبنانية، يشمل الإضرابات المفتوحة، الاعتصامات، والتظاهرات الواسعة، ولن نتراجع قبل انتزاع الحقوق كاملة من سلطة تتهرّب من مسؤولياتها.

كما نحمّل الحكومة ووزير المالية المسؤولية الكاملة عن أي انفجار اجتماعي أو توتّر في الشارع نتيجة إصرارهم على ترك الموظّف والعسكري والمتقاعد أمام الجوع والمرض.
فالكرامة ليست خيارًا، ولقمة العيش ليست موضوع تفاوض، ومن يستخفّ بحقوق الناس يفتح الباب أمام غضب لن يستطيع ضبطه لاحقًا.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تجمّع روابط القطاع العام: ندعو إلى المشاركة في التظاهرة غداً
تجمع روابط القطاع العام: سنواصل متابعة ملف الرواتب
تجمّع روابط القطاع العام يهدد بالتصعيد
إضراب جزئي للقطاع العام الخميس وانقسام داخل" الروابط"
قد يعجبك أيضاً
