لبنان
اللبنانية الأولى زارت "معرض الأعياد والتسوّق" في المتحف الوطني
Lebanon 24
10-12-2025
|
10:12
زارت
اللبنانية
الأولى السيدة نعمت عون "معرض الأعياد والتسوّق" المقام في
المتحف الوطني
، وذلك بمناسبة شهر الأعياد، في حضور
وزير الثقافة
غسان سلامة
والسيدات منى
الهراوي
ولمى سلام وليلى
الصلح
حمادة
، إلى جانب عدد من المعنيين في المتحف.
وتفقّدت السيدة عون خلال جولتها الجناح المخصّص لعرض الهدايا الميلادية، حيث يعود ريع المبيعات لدعم المتحف الوطني وتغطية تكاليف العناية به وبموجوداته.
بعد ذلك، قامت بجولة في أقسام المتحف الوطني برفقة
المدير العام
للمديرية العامة للآثار سركيس
خوري
وفريق العمل المتابع لملف آثار كفرعبيدا، واطّلعت على أبرز المعطيات المتوافرة حول هذا الملف وسائر أقسام المتحف.
