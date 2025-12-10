اللبنانية الأولى زارت "معرض الأعياد والتسوّق" في المتحف الوطني

زارت الأولى السيدة نعمت عون "معرض الأعياد والتسوّق" المقام في ، وذلك بمناسبة شهر الأعياد، في حضور والسيدات منى ولمى سلام وليلى ، إلى جانب عدد من المعنيين في المتحف.



وتفقّدت السيدة عون خلال جولتها الجناح المخصّص لعرض الهدايا الميلادية، حيث يعود ريع المبيعات لدعم المتحف الوطني وتغطية تكاليف العناية به وبموجوداته.



بعد ذلك، قامت بجولة في أقسام المتحف الوطني برفقة للمديرية العامة للآثار سركيس وفريق العمل المتابع لملف آثار كفرعبيدا، واطّلعت على أبرز المعطيات المتوافرة حول هذا الملف وسائر أقسام المتحف.

