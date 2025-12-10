مصدر سوريّ: الإجتماع القضائيّ مع الجانب اللبنانيّ لم يكن إيجابيّاً

قال مصدرٌ سوريّ، إنّ "الاجتماع القضائي السوريّ - اللبنانيّ في ، لم يكن إيجابيّاً".

وأضاف المصدر السوريّ للـ" "، أنّ "المسودة المقترحة من الجانب اللبناني سيّئة".