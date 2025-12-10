تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية

Lebanon 24
10-12-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1453287-639009855121071407.png
Doc-P-1453287-639009855121071407.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت جمعية "مارتش" الحفل الختامي لمبادرة تنظيف وإنارة قلعة طرابلس الأثرية تحت عنوان "المصالحة من خلال الثقافة"، برعاية وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، في حرم قلعة طرابلس، بحضور ممثل وزير الثقافة المهندس سركيس خوري، النائب السابق علي الدرويش، ممثل قائد الجيش العميد عبد الكريم اسعد، محافظ لبنان الشمالي ايمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، فيكتوريا دانز ممثلة السفارة البريطانية.

 

عطية

بعد النشيد الوطني، أشارت جوانا عطية الى ان "مشروع تنظيف القلعة هو عمل على هوية وعلى انتماء لاعادة احياء مرفق هام بالنسبة للمدينة" .

وقالت: "هذا المشروع يعطي قيمة لهذه اللحظة التي نسعى لنعيد فيها قلعة لا تزال تتمتع بالحضور".

 

بارودي

وبعد عرض فيديو بعنوان "لمحة عن قلعة طرابلس"، لفتت ليا بارودي الى ان "هذا المكان شهد على عظمة المدينة".

وقالت: "الشكر للحاضرين ولشباب جبل محسن والتبانه والمنكوبين ووادي النحله والملولي وكل المناطق التي شاركت في هذا المشروع، لان وجودنا اليوم ليس فقط لنكرم تاريخ القلعة انما لنحتفل بهذه اللحظة لان هذا المشروع هو جزء من مسار طويل من ماضي الجمعية منذ اكثر من 10 سنوات، والتي سعت لتصلح ما خرب في هذه المدينة بعد حروب ممنهجة، وهي تعمل في اكثر المناطق تهميشا، في مناطق كبيرة تربى فيها الشباب على اصوات الرصاص والخوف وعلى اساس ان لا احد يراهن عليهم ولا يرى وجودهم، وحيث عملت مارش مع الشباب في خطوط التماس بن جبل المحسن والتبانه فانخرط في هذا المشروع المئات من شباب طرابلس في مشاريع مختلفة وخدمات اجتماعية في الاحياء ونجحت في ان تخفف عن الشباب وان يعيشوا معا بكرامة".

اضافت: "القلعة كنز لطرابلس لبنان وتراث وتاريخ، وما يعطي لهذه المبادرة معناها الحقيقي هم الشباب الذين كانوا على جبهات المواجهة، هم من عملوا على تنظيف القلعة ورمموها بإشراف مديرية الاثار وبالتعاون اليوم مع الجيش اللبناني".

وتابعت: "هناك تسميات أطلقت على شباب طرابلس من ارهاب وغيره، وهي صفات في غير محلها، ولا بد من تجنب الصفات المسبقة. ان قلعة طرابلس اليوم هي بفعل جهودهم انظف لان هؤلاء يستطيعون القيام بذلك".

وأثنت على دور "الجيش اللبناني الاساسي وهو وجه الدولة الوحيد".

وتحدثت عن الاعمال التي نفذتها "مارتش" بالتعاون مع الجيش اللبناني، والتي "قربت المسافات بين الشباب والجيش الشريك الاساسي في المصالحة وبناء الثقة بين الشباب ومحيطهم".

 

كرم

وبعد عرض فيلم عن اعمال التنظيف التي جرت في القلعة، قالت سمر كرم من مديرية الاثار: "يسرنا أن نستقبل الجميع في قلعة طرابلس، وجميل ان تكون القلعة هي البيت الذي يستقبل الجميع".

اضافت: "عندما نتحدث عن التراث لا نقول انها مسؤولية الدولة فقط، عندما نقول اننا نريد ان نصون هذا التراث فالامر يضع المسؤولية في سياق التزام وطني جماعي ومشاركة كل فرد ومؤسسة، فالتراث ليس مجرد حجارة بل ركيزة مهمة لكي نتحدث عن هويتنا الثقافية والذكرى التي ستحفظ من سبق وستحفظ ايضا هذا الجيل" .

وتابعت: "ان المحافظة على الاثار تدخل ضمن مسار كامل من القيم والمعارف والعادات التي تشكل صلة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. من الضروري جدا مشاركة كل القطاعات لنحافظ على تراثنا".

 

كريمة

بدوره، قال رئيس بلدية طرابلس: "نجتمع اليوم في مكان يحفظ ذاكرة الحرب والانتصارات، في قلعة كانت يوما حامية للمدينة، فتصبح اليوم شاهدة على ميلاد مرحلة جديدة، مرحلة تُثبت أن طرابلس لا تُصلحها السياسة وحدها، بل تُصلحها الثقافة، تُصلحها الإرادة، وتُصلحها قلوب أبنائها حين تتكاتف".

اضاف: "من باب التبانه، إلى جبل محسن، إلى الأحياء المحيطة، شباب كانوا سابقا على طرفي النزاع، ها هم اليوم كتفا إلى كتف، يعملون مع الجيش ومع كل الخيرين، ينظفون القلعة، يحرسون التراث، ويرممون ما حاولت السنوات هدمه. وهذا الانجاز ليس مجرد مبادرة بل رسالة عن طرابلس التي تنهض حين يقرر أبناؤها ذلك".

وتابع: "هنا لا بد أن نتوقف بصدق أمام الجهة التي آمنت بهذا التحول منذ بدايته: جمعية مارتش، التي قرأت في شباب المدينة طاقة لا مشكلة، ورأت في الثقافة جسرا لا حاجزا. شكرا لمارتش على إصرارها أن تكون شريكا مستمرا لا ضيفا عابرا، وعلى أنها اختارت أن تستثمر في الإنسان قبل الحجر، في فن الشارع قبل بيانات المؤتمرات، وفي المصالحة الحقيقية التي تبدأ حين نرى في الآخر إنسانا يشبهنا لا خصما علينا هزمه".

واردف: "نحن اليوم نرفع علم التكاتف، علم القرار بأن نبقى معا، نرفع راية تقول: إن ما توحد هنا في القلعة سيبقى مجتمعا في الشوارع، وإن ما بدأ كمبادرة ثقافية تحول إلى وعد لمدينة: وعد بأن التاريخ لا يعيد نفسه إلا حين نتركه يفعل ذلك. ومن قلب هذه القلعة، من حجارتها التي سمعت أصوات الصراع وتسمع اليوم ضحكات المصالحة، نعلن أن طرابلس أقوى بوحدة أبنائها، وأن ثقافتنا حين تُزهر تُسقط كل حواجز الخوف وسنوات العزلة".

وختم: "لكل شاب وشابة شاركوا في هذا الإنجاز: أنتم الدليل أن الوطن يمكن أن يُبنى من جديد، بفكرة، بفرشاة رسم، وبابتسامة ثقة في الغد. شكرا لكم، شكرا لمارتش، شكرا لكل من آمن أن مستقبل طرابلس يبدأ هنا، حين نمد يدنا لبعض، لا على بعض".

 

ممثل سلامة

ثم كانت شهادات من شبان شاركوا في التأهيل، فكلمة ممثلة السفارة البريطانية، أعقبها ممثل وزير الثقافة الذي تحدث عن تجربة "التعاون بإشراف الجيش اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت والتجربة المتقدمة التي تمكنت من خلالها الجهات المختصة من تحديد مناطق مصنفة تراثية وتمكن لبنان البلد الصغير من تصنيف 34 موقعا من اصل 120 فيما في اوكرانيا نجحوا في تصنيف 23 منطقة".

وعرض لدور الجيش اللبناني في حماية مثل هذا التصنيف، مثنيا على دور وحدة الجيش التي تولت حماية الممتلكات الثقافية باعتبار ان "تجربة التصنيف رائدة بالنسبة للبنان".

وقال: "التراث في لبنان يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية، فلا تكاد تخلو اي مدينة او اي قرية من موقع ثقافي يمكن ان يكون منتجا بالمعنى الايجابي للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة".

اضاف: "دور وزارة الثقافة لا يمكن ان يكون ناجحا الا بالتعاون بين كل اللبنانيين، فكل فرد في لبنان يمكنه ان يلعب دوره على قدر احتماله، والتعاون بين كل المؤسسات والجمعيات والمجتمع المحلي يمكن ان يكون منتجا وايجابيا وخاصة في مدينة كطرابلس الغنية عن التعريف بتراثها الاجتماعي والاثري. هذا التميز الطرابلسي دفع وزارة الثقافة الى وضع المدينة على لائحة التراث العالمي".

ونوه بأعمال عدة في المدينة نفذت بالتعاون مع مؤسسات دولية مختصة، حيث أمكن انقاذ احد المباني المعرضة للخطر، مؤكدا "ضرورة حماية مدينة طرابلس الغنية بتراثها كرافعة اجتماعية اقتصادية".

 

الشهادات

وختاما وزعت الشهادات على المشاركين في المبادرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دبوسي: مبادرات وزارة الأشغال تشكل تحولاً استراتيجياً لدعم النهوض الاقتصادي في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: متمسكون بمبادرة السلام العربية ونحن نؤمن بالسلام العادل الذي يملك مكونات الديمومة والحديث الإسرائيلي عن تعاون اقتصادي مع لبنان سابق لأوانه ولن يحدث الآن (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: نعمل على استراتيجية متكاملة لترويج التراث اللبناني في الخارج
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الجيش اللبناني

البريطانية

البريطاني

المستقبل

اوكرانيا

الشمالي

طرابلس

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10
Lebanon24
12:32 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24