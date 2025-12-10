المدير العام للدفاع المدني عرض مع السفير الروسي التعاون في مجالي الإغاثة والإنقاذ

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، .



وأفادت والعلاقات العامة في بأن "اللقاء بحث في تعزيز التعاون في مجالات الإغاثة والإنقاذ والسلامة العامة، وتبادل الخبرات والتدريب المشترك في والكوارث الطبيعية، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية وتعزيز قدرات الدفاع المدني في مواجهة كل أنواع المخاطر".



كما استقبل خريش النائب السابق جواد بولس. وخلال اللقاء، تم عرض الشؤون ذات الصلة بعمل المديرية، والبحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الفاعليات الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بدعم مراكز الدفاع المدني ورفع مستوى جهوزيتها، بما يساهم في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وتأمين السلامة العامة في مختلف الظروف.

Advertisement