تطورات حادثة جونية: ترجّيح فرضية الانتحار



افادت المعلومات الأولية التي توافرت للجهات الأمنية أنّ الحادثة التي وقعت داخل أحد الفنادق في منطقة ، وأسفرت عن العثور على جثة طبيب يُدعى “ر.خ.” (مواليد 1977)، لا تبدو في إطار جريمة قتل كما أوحت الانطباعات الأولى.



فقد أظهر الكشف الأوّلي وتقارير التحقيق الأولية أنّ الطبيب كان مصابًا بعدّة طعنات بواسطة سكين وشفرة موس وُجدا داخل الغرفة، ما يرجّح وفق المعطيات المتوافرة حتى الآن، أنّه هو من أقدم على إيذاء نفسه. وتشير المعلومات إلى أنّ الضحية سبق أن حاول الانتحار سابقًا من دون أن ينجح.



وحتى الساعة، تستمر الأجهزة المختصة في استكمال تحقيقاتها للتثبّت من الملابسات كافة، مع التأكيد أنّ النتائج النهائية ستُعلن فور اكتمال التحقيق.

