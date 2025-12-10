بلبلة في حزب عريق.. مساع لابعاد احد النواب

تضج الكواليس السياسية في منطقة جبلية بالمعلومات التي تتحدث عن مسعى لدى رجل اعمال نافذ الى ابعاد احد النواب القدامى في احد الاحزاب العريقة، وفرض مرشح اخر مكانه موال له، الأمر الذي اثار حالة من الاستياء لدى عائلات المنطقة التي ينتمي اليها المرشح، كما اشاع نوعا من البلبلة على المستوى الحزبي حيث علت الأصوات الشاجبة لهذه التدخلات لا سيما وان النائب له باع طويل في المفاوضات مع الاحزاب كافة وهو صلة وصل بين حزبه والاحزاب الاخرى .

