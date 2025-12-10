عبد المسيح: لبنان لا ينهض إلا بالعدالة والنزاهة

غرد النائب عبر حسابه على منصة "X": "في لمكافحة الفساد، نُجدّد التزامنا الثابت ببناء دولة قانون ومؤسسات، لا دولة تسويات ومصالح. الفساد ليس قدَرًا، ومواجهته ليست شعارًا. بل معركة مستمرة تتطلب إرادة سياسية، وشفافية، ومحاسبة حقيقية. من مجلس النواب، ومن كل موقع مسؤولية، سنبقى في مواجهة كل منظومة تحمي الفساد وتُفلس الدولة. لا ينهض إلا بالعدالة والنزاهة".

Advertisement