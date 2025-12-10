تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"انتهاك خطير".. هكذا علّقت اليونيفيل على تعرّض جنودها لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
10-12-2025 | 11:39
Doc-P-1453313-639009891547499818.webp
Doc-P-1453313-639009891547499818.webp photos 0
صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل"، البيان الآتي: بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا قرب منطقة سرده".


أضاف البيان: "وقد أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها. هذا وقد طلب حفظة السلام عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل من جيش الدفاع الإسرائيلي وقف إطلاق النار. تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من حفظة السلام والدبابة الإسرائيلية كانا داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات". 


أكمل البيان: "وكان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفقًا للإجراءات المعتمدة عند القيام بدوريات في مناطق حساسة قرب الخط الأزرق. يُعدّ الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي هذه الظروف الحساسة جدًا، ندعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني. والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق". 
