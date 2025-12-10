"انتهاك خطير".. هكذا علّقت اليونيفيل على تعرّض جنودها لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي

صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في "اليونيفيل"، البيان الآتي: بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود في دبابة من طراز ميركافا قرب منطقة سرده".





أضاف البيان: "وقد أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها. هذا وقد طلب حفظة السلام عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل من جيش الدفاع وقف إطلاق النار. تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من حفظة السلام والدبابة كانا داخل الأراضي في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات".





أكمل البيان: "وكان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفقًا للإجراءات المعتمدة عند القيام بدوريات في مناطق حساسة قرب الخط الأزرق. يُعدّ الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاكًا خطيرًا لقرار رقم 1701. وفي هذه الظروف الحساسة جدًا، ندعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني. والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق".

